製造業生產超級旺！「2資訊電子+1傳產」7月生產指數創新高

旅宿業缺工問題遲遲未解，觀光署25日表示，勞動部今年已開放旅宿業引進外籍技術人力，目前業者提出的申請人數已達4、500人，但受招募及相關行政程序影響，外籍人力「還進不太來」，具體進度及程序仍有待勞動部進一步說明。觀光署也規劃從既有實習生制度著手，盼將曾在台灣旅宿業實習、熟悉工作環境的外籍學生，培養成未來可回台工作的外籍人才。

2026-08-25 17:29