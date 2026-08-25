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製造業生產超級旺！「2資訊電子+1傳產」7月生產指數創新高
經濟部25日表示，受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求持續強勁，7月工業生產指數145.24、製造業生產147.65，雙雙創歷年單月新高，年增率分別達25.61%、26.89%，皆呈連續第29個月正成長，後勢仍可期。
就製造業生產六大業別中，包括電子零組件業、電腦電子光學製品業、以及機械設備業等三大業，7月生產指數創歷年單月新高。
經濟部指出，受惠於AI需求強勁，7月電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業生產指數分別為153.46、457.70，皆創歷年月新高；年增率分別為22.72%及95.62%，分別呈連續31個月、33個月正成長走勢。
其中，電子零組件業中的積體電路業生產指數174.96，亦創歷年單月新高，年增26.45%，呈連續31個月正成長。
更令人意外的是，7月機械設備業生產指數113.75，亦創歷年單月新高，年增率呈連續5個月正成長，主因是半導體先進製程及高階封測廠擴充產能，推升生產用設備及零組件、機械傳動設備等產量；另，工具機接單回溫而增產。
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