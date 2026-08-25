伺服器、記憶體出口暢旺！7月批發業營業額1.75兆元 年增56.4%雙創高

經濟部25日發布7月零售業營業額4,183億元、餐飲業營業額887億元，皆創歷年同月新高，分別年增7.7%及2.5%，皆呈連續6個月正成長。另，受惠於AI需求，批發業營業額達1.75兆元，創歷年單月新高，年增56.4%，創歷年單月最高增幅，呈連續18個月正成長，表現亮眼。

經濟部統計處長陳玉芳表示，7月批發業營業額約一半出口、一半內需，批發業營業額達1兆7,573億元；其中機械器具批發業受惠AI需求，推升伺服器、記憶體及相關電子零組件出口暢旺，營業額達1兆1,287億元，創歷年單月新高，年增103.4%則創歷年單月次高紀錄。

陳玉芳表示，今年前7月批發業營業額達10兆7,905億元，隨著AI需求持續暢旺，預估今年9月底批發業營業額有機會超過去年全年營業額14兆元。

內需方面，陳玉芳表示，7月零售業和餐飲業營業額年增率表現，不如預期，主因是7月颱風因素，惟影響天數及範圍難以量化。她說，颱風因素影響最明顯是餐館，另超市量販則因民眾囤貨則增加消費，飲料店則有高溫刺激需求。

她表示，7月零售餐飲營業額仍創歷年同月新高；累計今年前七月零售業營業額2兆8,810億元、餐飲業為6,422億元，皆創歷年同期新高，整體表現並不差。

展望未來，陳玉芳說，批發業受惠AI等科技應用快速擴展，挹注相關供應鏈出貨動能，預期營業額年增率持續強勁；零售業則受惠父親節、情人節送禮及中元普渡採購需求，加以百貨新商場之集客效應，營業額可望續呈增勢；餐飲業因暑假出遊外食及節慶聚餐商機挹注，加以夏日高溫帶動冰飲品銷售，營業額可望延續成長態勢。