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淨零推動邁向新里程碑 環境部發布「二氧化碳捕捉後封存管理辦法」

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

環境部25日公吿《二氧化碳捕捉後封存管理辦法》草案，正式宣告展開CCS時代，未來企業未來若要投入二氧化碳封存，不僅須先完成地質探勘、取得中央主管機關同意，申請封存核准時還要具備一定資金能力，並提出財務保證及環境損害責任保險規劃；即使完成封井，原則上還要持續監測20年，意味著CCS從探勘、封存到封井後，都有長期的成本與責任。

依規定，非公營事業的公司實收資本額或財團法人登記財產總額須達2,000萬元以上，才具備申請封存核准或探勘同意的資格；公營事業、政府機關（構）及大專校院也可提出申請。企業申請封存核准時，若屬一般執行計畫，申請人或主要股東還須提出具有投入不低於總投資額15%的股東權益資金能力證明；若屬試驗計畫，門檻則為總投資額10%。

除了前期資金門檻，業者還必須承擔封存及後續監測的財務責任。申請封存核准時，須提出封存及封井後監測的財務保證文件，以及環境損害責任保險規劃；在封存及封井後監測期間，也必須每年提送次一年度的財務保證文件及環境損害責任保險，維持長期財務安全。

CCS的責任並不會在封井後立即結束。依規定，除特殊情形經中央主管機關核准調整外，封井後監測期程為20年；業者完成監測後，也須在監測作業完成前6個月提出封存場址關閉報告，經中央主管機關審核通過後，才能解除監測義務。

在安全管理方面，若封存期間發生達到停止灌注條件的異常情形，或出現二氧化碳洩漏，業者必須立即停止封存作業，依規定，業者必須依照核定的補救措施及緊急應變計畫處理，並在24小時內通報中央主管機關。若異常排除後要恢復封存，也須重新提出相關資料，經主管機關審查通過後才能恢復。

此外，中央主管機關若發現業者未提出財務保證及環境損害責任保險，或封存作業已對環境造成危害、出現重大地質災害安全疑慮，甚至地下儲集層或蓋層遭破壞、無法安全儲存二氧化碳，都可以命業者封井。管理辦法也要求封存場址公開相關資訊及即時監測資料，強化長期監管與資訊透明。

也就是說，在管理辦法上路後，顯示CCS並非單純的減碳技術投資，而是從前端探勘、資金投入，到封存期間的安全管理及封井後20年監測，都要求業者負擔相應的財務與環境責任。

環境部 淨零

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