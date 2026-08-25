業者申請外籍人力已達4、500人 觀光署研議留住外籍實習生補人力

旅宿業缺工問題遲遲未解，觀光署25日表示，勞動部今年已開放旅宿業引進外籍技術人力，目前業者提出的申請人數已達4、500人，但受招募及相關行政程序影響，外籍人力「還進不太來」，具體進度及程序仍有待勞動部進一步說明。觀光署也規劃從既有實習生制度著手，盼將曾在台灣旅宿業實習、熟悉工作環境的外籍學生，培養成未來可回台工作的外籍人才。

觀光署表示，旅宿業缺工一直是觀光產業發展面臨的重要問題，業者普遍希望引進具技術能力的外籍人力。經觀光署積極爭取及與勞動部協調後，勞動部今年1月推出「跨國技術人力精進方案」，開放旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力，旅宿業也正式納入適用範圍。

目前已有具體業者取得成果。台北晶華酒店13日取得首批37名印尼籍外國技術人力聘僱許可，成為旅宿業引進外籍技術人力的首批案例。

不過，觀光署坦言，從目前業者申請情況來看，實際人力供給仍未能完全跟上產業需求。觀光署指出，目前掌握旅宿業者提出申請的人數約有400至500人，但受到招募及相關程序影響，人力仍無法快速進入台灣。

觀光署說明，目前外籍技術人力的招募主要透過勞動部辦理，並從部分外籍人力來源國設置招募據點、尋找當地人力。不過，從業者反映的情況來看，目前仍有「人力還進不太來」的問題，相關程序及具體執行方式，仍須由勞動部進一步說明。

觀光署表示，旅宿業要持續擴大觀光規模，缺工問題勢必要同步處理。除了引進外籍技術人力外，觀光署過去也已透過實習生制度補充部分人力需求，希望從既有制度延伸，建立更長期的外籍人才培育及留才機制。

觀光署指出，過去來台實習的外籍學生，在台灣旅宿業工作一段時間後，對旅宿業的工作環境及工作內容已有一定程度的了解，也較熟悉台灣生活及文化。相較於完全陌生的外籍人力，這批曾經在台灣實習的人才，未來若能再次回台工作，將有助於降低業者重新訓練及適應的成本。

因此，觀光署目前規劃將實習制度進一步與外籍技術人力政策銜接，盼將曾在台灣旅宿業實習的外籍學生納入未來人才庫。也就是讓外籍學生完成在台實習後返回母國完成學業，未來若有意願，可再回到台灣旅宿業工作，成為旅宿業穩定的外籍人力來源。

觀光署表示，目前相關配套仍在研議中，後續將持續與勞動部及產業溝通，從「引進外籍技術人力」及「培養實習生回流」兩個方向並行，逐步補足旅宿業人力缺口。