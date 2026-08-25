美政府擴大回購美債 孫明德喻：拿ok繃塞水管

美國財政部近日接連砸巨資回購美債，以挽救美債問題，台經院景氣預測中心主任孫明德認為比起美債40兆美元規模，不成比例，「用OK綳塞水管」，治標不治本，除非政策結構全盤調整，否則很難解決問題。對於之前美日聯合干預日圓，孫明德也認為效果有限，因為美國自身難保。

孫明德今天在台經院景氣記者會上表示，美債的內部結構與外部壓力同時發生，雖然美國財政部大動作救債，但美國債務高達40兆美元，最近三任總統期間美債皆有增無減，財政部說要回購，不成比例，好比水管破洞卻只貼上OK繃，無法解決問題。

孫明德認為，美國目前面臨內外夾擊，財政問題已經太嚴重，但去年美國又通過俗稱「大而美」的減稅法案，面對高額債務問題，政府既未開源（增稅）也未削減開支（節流）等作法，回購只是短暫止血，治標不治本，關鍵還是得靠政策調整改善，「水管漏不能只用ok繃塞住」。

他說，AI浪潮也引發資本排擠，今年美國所有AI巨頭都發債，對民眾來說，想買AI公司債還是國債?不僅如此，一旦美伊戰事加劇，國際油價若達到90美元，美國就得升息，一升息，更不利美債；另中東、日本等海外投資人對美債需求減弱，「美國財政部貝森特七月護日圓、八月護美債，看起來都會失敗，除非政策結構調整」。