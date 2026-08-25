供應鏈大洗牌、台商搶進越南KPMG 籲台商布局緊盯3件事

越南正成為台商布局東南亞的重要據點，但投資設廠不能只看成本。KPMG台灣所25日指出，隨著越南從傳統製造基地逐步轉向電子製造服務（EMS）、資通訊及高階製造，台商赴越投資應特別注意「選址設廠、在地法規、跨境稅務」三大面向，尤其當地稅務機關逐步轉向以資料分析進行查核，企業過去慣用的稅務安排，也可能面臨更高合規風險。

面對地緣政治變局及全球供應鏈重組，越南憑藉經濟成長動能，已躍升為東南亞第四大經濟體。KPMG台灣所25日舉辦「越南投資新機遇：投資落地與稅務治理解碼巡迴講座」，邀請越南工業地產開發商BW Industrial貝華工業，以及KPMG越南所、台灣所專家，解析台商赴越投資趨勢與風險。

KPMG台灣所專業策略長吳政諺表示，越南長期是台商全球供應鏈布局的重要據點，隨著政府政策及投資獎勵推動「Made in Vietnam」，當地正從過去以低成本勞動力為優勢的製造基地，逐步轉向高階製造及提高在地附加價值。

他提醒，企業除了掌握產業趨勢，也要注意供應鏈移轉帶來的成本變化，以及持續更新的稅務法令、關務及稅務查核實務，並滾動檢視投資效益，才能適時調整集團資源配置。

BW Industrial貝華工業越南北區總經理陳楚鴻指出，受到關稅政策及國際供應鏈重組影響，越南外資已從傳統製造業，逐步轉向EMS及資通訊等高附加價值產業，北越及南越主要工業區也逐漸形成專業產業聚落及完整供應鏈。

不過，企業赴越南設廠不能只比較廠房成本。陳楚鴻表示，選址時還應考量基礎設施是否成熟、供應鏈連結、勞動力供給，以及最新投資法規、環評及消防規範，避免設廠後才發現營運受到限制。

稅務也是另一大挑戰。KPMG越南所稅務部副總經理阮清秀表示，越南近年持續更新稅務法規，包括外派人員個人所得稅、企業移轉訂價等規範，加上稅務機關全面轉向資料驅動的查核模式，企業過去習慣的稅務安排可能面臨更高風險。

她建議，台商應重新檢視外派人員薪酬及關係人交易政策，也可善用預先訂價協議（APA）等機制，提前降低稅務爭議風險。

KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師葉建郎則提醒，台商加速布局越南及其他東協市場，也應注意台灣與越南法規差異，妥善檢視外派幹部薪資及集團跨國交易的稅務風險與合規成本，並善用租稅協定優惠，透過事前規劃避免雙重課稅或稅款溢繳。