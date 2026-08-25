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支持中小企業關懷職場 勞動部公布「EAP 實務手冊」

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為支持企業推動員工協助方案，勞動部發布「員工協助方案(EAP)承辦人員實務手冊」，讓企業承辦人員在推動員工協助及關懷業務時，提供具體的員工需求評估步驟與解決方法。企業可至「工作生活平衡網」下載瀏覽，共同打造組織友善關懷文化。

勞動部說明，這是一本推動員工協助方案的工具書，內容涵蓋九大章節，完整說明員工關懷制度的建立方法與操作要領，從個案接觸、員工問題盤點評估、危機與準危機辨識、內外部資源轉介、跨單位協作，到資源蒐集管理與運用的實務作法。

承辦人員可以按部就班學習與掌握員工協助方案的推動作法與關鍵提醒，逐步發展職場友善關懷的制度與文化，中小企業也能不需花大錢，就推動員工關懷措施。

員工協助方案(EAP)並不只是提供職場員工的諮商服務，而是一套協助企業預防與解決員工需求與問題的作法。承辦人發現員工問題後，不須獨自解決所有問題，而是釐清員工需求，判斷處理方向，連結或提供相關資源協助員工解決問題，以預防或改善員工危機或風險的處境。

當企業能及早辨識員工面臨的困擾與適應問題，並予以協助支持，不僅能實質緩解員工的壓力，更能達到促進工作士氣、穩定組織管理及降低營運風險的效益。

針對資源相對有限的中小企業，此次實務手冊特別規劃中小企業專章，企業可先從建立員工關懷窗口開始，透過盤點與管理外部免費社會資源，訂定危機處理規則及簡單的追蹤紀錄，便可建立務實可行的員工關懷管道，讓中小企業也能發展小而美的員工關懷制度，達到關懷照顧員工的目的。

勞動部在發布實務手冊的同時，也邀請104資訊科技股份有限公司的資深副總經理暨人才永續長鍾文雄到場分享。

鍾文雄提到，這次手冊針對員工危機訊息的評估提出了具體的觀察指標，例如當員工表現出無助情緒與絕望言談，工作績效無預警的快速下降或是突然產生人際退縮的傾向等，就要有敏感度覺察同仁是否處於高風險狀態，並評估需要介入協助的方式與適合連結的資源。

鍾文雄指出，對於中小企業常因自身資源或人力有限，手冊裡也以專章提示中小企業「小規模、低成本」的推動作法，相信這對中小企業未來發展員工協助方案，深具參考學習價值。

勞動部 職場 中小企業

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