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廢棄風機葉片可做球拍 政府秀循環經濟成果

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
經濟部等部會25日舉行「2026台灣循環經濟周」記者會，分享輔導企業成果。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
經濟部等部會25日舉行「2026台灣循環經濟周」記者會，分享輔導企業成果。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

廢棄風機葉片可做球拍！經濟部25日與環境部、農業部與內政部等部會召開「2026台灣循環經濟周」記者會，邀請6家企業與財團法人分享循環經濟成果。包括咖啡渣轉化成紡織紗線、還有將塑膠回收製作自行車架、羽球拍與電動車殼，以及將肉類副產品循環製作飼料等。

咖啡渣可變成紗線

經濟部25日與環境部、農業部與內政部等部會召開記者會，推廣各部會「循環經濟」成果。其中，永續材質圖書館將塑膠、纖維、天然橡膠、金屬與礦物等約上千項的材質蒐集，並串聯超過3百家台灣供應商，讓各廠商都可以找到最適合的再循環材料。

興采實業將回收咖啡渣轉化為機能紗線，而咖啡渣亦可萃取咖啡油也可導入薄膜材料，取代過去26%來自石化原料的成分，降低薄膜材料過往對石化燃料的依賴；上緯綠金能則推動循環產品商業化，包括自行車架、羽球拍與電動車殼，連離岸風場的廢棄葉片都可以回收再利用。

增加回收效率

環境部的部分，宜科循環以AI機器手臂、光學辨識與雲端平台，可精準分類廢塑膠容器的材質、顏色與品牌，將傳統回收廠升級為數據化智慧工廠，同時改善一般認為回收廠又髒又臭又熱的工作環境；農業部輔導的「愛貓一生」以鮪魚、雞與鴨的副產品為原料，導入低溫熟成、品質管制與顧客分析系統，研發兼具循環與安全的寵物食品。

經濟部次長何晉滄強調，循環經濟不只讓廢物變成資源，而是要讓整個流程制度化並提升效率，透過導入AI讓經濟價值更高，例如可透過AI紀錄老師傅的技術，遠洋漁業也可透過AI提升魚群偵測效率，且《資源循環推動法》與《廢棄物清理法》等「循環雙法」已經通過，盼讓循環經濟可以發展更好。

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內政部 纖維 環境部

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