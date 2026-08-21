大型案件陸續簽約 促參司：促參案件全年可望創近15年新高

民間參與公共建設投資動能持續升溫，財政部促參司21日表示，隨著下半年多項大型案件陸續進入簽約階段，全年民參案件可望進一步放量，若加計目前正在甄審及議約程序中的案件，預期今年全年簽約可達100件、投資金額約2,500億元，其中依促參法辦理案件約60件、投資約900億元，有機會創近15年新高。

據統計，今年1至7月全國各機關推動民間參與公共建設案件共簽約75件，總投資金額達1,106億元；其中依《促進民間參與公共建設法》辦理41件、投資127億元，另依其他法令辦理34件、投資約979億元，後者創近4年同期新高。

從投資規模來看，下半年大型案件將成為推升全年民參投資金額的主要動能。財政部指出，年底前尚有台中市運動產業園區新建營運移轉（BOT）案，預計投資500億元；新北市板橋醫療園區BOT+BTO案，預計投資86億元，以及高雄市多起都市更新案可望完成簽約。

今年前7月依促參法簽約的案件中，也不乏具一定投資規模的指標性案件，包括台南市東區商四業設施促參案45億元、基隆市天外天垃圾資源回收（焚化）廠ROT案16億元、宜蘭縣利澤垃圾資源回收（焚化）廠ROT案14億元，以及新北國際AI+智慧園區污水下水道系統BTO案9億元。

財政部表示，除推動大型促參案件外，也持續強化主辦機關的促參專業能力。115年上半年辦理專業人員證照訓練班6班次，近200人參訓，另舉辦促參入門班、促參主題班－考核分享、促參業務研習會及主管研習會等，出席人數合計約360人次。

財政部指出，透過教育訓練、案件經驗分享及機關間交流，協助主辦機關提升促參案件辦理品質。隨著大型案件陸續推進，全年簽約量若達100件、投資2,500億元，民間資金參與公共建設的規模可望再創近年高點。