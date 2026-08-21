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影／出席彰化產業座談會 賴總統：挺中小微企業打造「經濟日不落國」
賴清德總統今天下午前往彰化與在地產業座談，強調政府將以實際行動支持中小微企業發展，目標是讓台灣成為「經濟日不落國」。 賴清德引用瑞士洛桑管理學院（IMD）2026年世界競爭力排名，台灣高居全球第4名，刷新歷史最佳紀錄，展現基礎建設與政府效能提升成果。
針對產業發展，賴清德表示政府每年已編列逾百億預算導入AI數位轉型，並規劃4年千億預算，目標在2040年前協助超過100萬家中小微企業，未來更將成立專屬輔導團提供客製化轉型服務。
談及「無人機特別條例草案」，賴清德指出政院版堅持由國防部擔任主管機關並編列特別預算，主因國防部最了解實際需求，與在野黨主張由經濟部主導的版本不同。
針對在地關心的「彰化水五金田園生產聚落特定區計畫」，賴清德特別提及，在陳素月等多位在地立委積極爭取下，他現場宣示中央審議期程最慢不會超過今年底，展現力挺在地產業轉型的決心。
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