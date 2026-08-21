快訊

台中驚悚工安意外！女員工右手捲機台濺血 連人帶機送醫搶救中

恐涉犯法律？台北市政府重大人事案 翡管局長林裕益遭免職查辦

聽新聞
0:00 / 0:00

影／出席彰化產業座談會 賴總統：挺中小微企業打造「經濟日不落國」

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
賴清德總統表示，來到彰化與產業座談，就是要用行動表示對彰化縣中小微企業的支持，台灣未來要競逐太空、探索海洋、佈局全世界，目標是讓台灣成為經濟的「日不落國」。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統表示，來到彰化與產業座談，就是要用行動表示對彰化縣中小微企業的支持，台灣未來要競逐太空、探索海洋、佈局全世界，目標是讓台灣成為經濟的「日不落國」。記者黃仲裕／攝影

賴清德總統今天下午前往彰化與在地產業座談，強調政府將以實際行動支持中小微企業發展，目標是讓台灣成為「經濟日不落國」。 賴清德引用瑞士洛桑管理學院（IMD）2026年世界競爭力排名，台灣高居全球第4名，刷新歷史最佳紀錄，展現基礎建設與政府效能提升成果。

針對產業發展，賴清德表示政府每年已編列逾百億預算導入AI數位轉型，並規劃4年千億預算，目標在2040年前協助超過100萬家中小微企業，未來更將成立專屬輔導團提供客製化轉型服務。

談及「無人機特別條例草案」，賴清德指出政院版堅持由國防部擔任主管機關並編列特別預算，主因國防部最了解實際需求，與在野黨主張由經濟部主導的版本不同。

針對在地關心的「彰化水五金田園生產聚落特定區計畫」，賴清德特別提及，在陳素月等多位在地立委積極爭取下，他現場宣示中央審議期程最慢不會超過今年底，展現力挺在地產業轉型的決心。

彰化 賴清德 基礎建設

延伸閱讀

卓榮泰：TTA空間近飽和 將研議北士科設新基地

賴總統感謝國人拚經濟 稅收增加將普發現金1萬元

影／賴清德南投大開福利支票？ 102歲人瑞全家可領多少錢意外成亮點

無人機黨團協商 朝野無共識

相關新聞

獨／14MW巨型風機燒1.5小時！台灣離岸風電首起火災 業者等火滅才通報

離岸風電場風機8月8日凌晨驚傳火災事故， 經濟部能源署證實，大彰化西北離岸風場G05單一風機8日凌晨3時29分發生故障，風機約5時部分著火，6時30分火勢停止，能源署則是火勢停止後半小時，才接獲通報。這是台灣發展離岸風電以來，首件離岸風機火災事故。

影／出席彰化產業座談會 賴總統：挺中小微企業打造「經濟日不落國」

賴清德總統今天下午前往彰化與在地產業座談，強調政府將以實際行動支持中小微企業發展，目標是讓台灣成為「經濟日不落國」。 賴清德引用瑞士洛桑管理學院（IMD）2026年世界競爭力排名，台灣高居全球第4名，刷新歷史最佳紀錄，展現基礎建設與政府效能提升成果。

賴總統感謝國人拚經濟 稅收增加將普發現金1萬元

賴清德總統21日前往南投寺廟參香祈福，他感謝全國鄉親及百工百業的奮鬥與打拚，讓經濟表現越來越好、稅收增加，明年將普發現金每人1萬元，讓全民共享AI紅利。政府也將持續推動相關社福政策、照顧人民。

未來2年內導入ETS制度 彭啓明：碳費不是收越多越成功

環境部長彭啓明21日表示，碳費制度的重點並非政府收取多少費用，而是透過制度創造企業自主減碳的誘因。環境部過去兩年開始收到碳費，雖然目前面臨的碳費收入約50億元，但碳費制度所創造價值約4,000億元至1兆元，企業為執行自主減量計畫所投入的資金，反而比政府收到的碳費更多。

沃旭離岸風場風機起火 能源署：無人傷亡、要求查明原因

離岸風電風機發生火災。經濟部能源署21日表示，沃旭大彰化西北離岸風場G05風場其中一支風機，8月8日凌晨發生火災，事故當時因天候不佳且為清晨，現場並無工作人員，僅風機部分受損，未造成人員傷亡。

能源管理法修法三讀 新用電大戶未設發電或儲能最高罰75萬元

立法院會21日三讀通過修正《能源管理法》部分條文。三讀條文規範，僅限「新設」及「增設」用電大戶，必須設置「自用發電」或「儲能」設備二擇一。既有用電大戶，不受此次修法影響。經濟部長龔明鑫於初審時說明，一定容量的用電大戶是指5MW以上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。