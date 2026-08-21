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賴總統感謝國人拚經濟 稅收增加將普發現金1萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統（右）前往南投內轆慶福寺參香，與百歲人瑞互動熱絡。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統（右）前往南投內轆慶福寺參香，與百歲人瑞互動熱絡。記者黃仲裕／攝影

賴清德總統21日前往南投寺廟參香祈福，他感謝全國鄉親及百工百業的奮鬥與打拚，讓經濟表現越來越好、稅收增加，明年將普發現金每人1萬元，讓全民共享AI紅利。政府也將持續推動相關社福政策、照顧人民。

賴總統指出，他擔任總統首要確保台灣主權、強化國防力量。明年國防預算編列達1兆1,225億元，期盼讓國軍得到最大的支持，並推動無人機產業，確保國家安全；第二，推動經濟發展。前年經濟成長率為5.6%，去年達8.76%，今年更預估高達11.05%。

他提到，明年公共工程及經濟發展相關預算編列也近1兆元，政府將持續投入資源，讓經濟更好。此外，明年度中央政府對地方財源的挹注，也比去年多1千多億，共計1兆3千多億，為歷任政府最多。其他增加的稅收，明年將普發現金每人1萬元，讓全民共享AI紅利。

賴總統說，第三則是照顧每一位國家的主人。預算通過後，明年1月1日將開始實施「0到18歲成長津貼」，18歲以下孩子每人每月5,000元，一年6萬元，18年合計可達108萬元。

此外，現行「0 到 6 歲國家一起養」政策仍持續進行，由家長自己帶的孩童，政府每月給予育兒津貼第一胎5,000元、第二胎6,000元、第三胎7,000元，希望實質減輕家庭養育孩子的負擔。

賴總統說，老農津貼與國民年金給付也分別調升至每人每月1萬元及5,000元。此外，政府推動高中職全面免學費，不論就讀公立或私立高中職，都由中央政府負擔；同時也針對私立大專校院學生提供每年3萬5千元學雜費補助，並另外提供經濟弱勢學生每年1萬5,000元到2萬元的補助。

政府也將加倍照顧低收入戶及中低收入戶，包括低收入戶家庭生活補助、就學生活補助及兒童生活補助、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助及弱勢兒童及少年生活扶助等，六大社福津貼均提升23.5％。

談及長照政策，賴總統指出，現在全台有超過1萬5,000個長照據點、超過10萬名長照服務員照顧有需求的長輩，一年預算約1,100億元，並兼顧財政，未增加舉債比率。

賴總統表示，國際局勢持續變化，立法院也時有紛擾，期盼鄉親能夠堅定支持政府、成為政府的後盾，讓社會安定，經濟才能進一步發展，人民生活也會更好。

普發現金 稅收 賴總統

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