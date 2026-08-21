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財政部：兆基承攬10戶國有房地包租 繳款正常

中央社／ 苗栗21日電

包租代管龍頭兆基屋管大股東捲入財務糾紛，財政部國產署今天表示，兆基有承攬包租代管業務，共有10戶位於高雄市，繳款均正常，不受近期案件影響。

財政部國產署署長曾國基今天於財政部記者座談會提到，國產署推動國有房地包租業務，訂定國有非公用房地標租與符合「租賃住宅市場發展及管理條例」規範的租賃住宅包租業，並同意其轉租與次承租人居住使用機制。

根據國產署統計，國有房地包租目前已公告376戶，標脫223戶，標脫金額新台幣2342萬4184元。

曾國基提到，近期引發關注的兆基也有承攬包租代管業務，共有10戶位於高雄市，目前出租5戶，另外5戶還在整修中，繳款都很正常，不受近期案件影響。

另據統計，國產署為配合社會福利政策，已提供92.21公頃國有土地及244筆國有建物，並保留83.22公頃國有土地、46筆國有建物供主管機關辦理社會住宅的規劃與興辦。

曾國基表示，實際上「蓋社會住宅土地不足」的說法是不存在的，最主要的原因還是營建成本，以及民眾希望社宅的區位條件，可能與現有國有土地的位置之間有落差。

他舉例，除了要找到好的施工廠商，蓋社宅也必須滿足幾個條件，首先是基地要兩面臨路，讓地下室停車場出入口分開，避免影響周邊交通，再來是必須達到一定面積，才具備規模。

曾國基解釋，內政部針對各縣市社宅需求量有進行全國性調查，再由戶數評估需要的土地面積，不過有些地方的國有土地多，需求卻沒有這麼大，且除了中央政府之外，也已協助桃園市、台中市等地方政府，透過撥用或出租滿足其用地需求。

曾國基提到，對於經管國有非公用土地參與市地重劃配回的國有土地，國產署也會主動徵詢社宅或長照主管機關評估作為社福設施儲備用地可行性，例如新北市新泰塭仔圳市地重劃案第2區部分國有非公用土地保留作為社宅使用等。

曾國基補充，社宅政策主管機關是內政部，財政部國產署扮演的是「後勤部隊」角色，負責找土地。

兆基 財政部 包租代管

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