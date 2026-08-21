未來2年內導入ETS制度 彭啓明：碳費不是收越多越成功

環境部長彭啓明21日表示，碳費制度的重點並非政府收取多少費用，而是透過制度創造企業自主減碳的誘因。環境部過去兩年開始收到碳費，雖然目前面臨的碳費收入約50億元，但碳費制度所創造價值約4,000億元至1兆元，企業為執行自主減量計畫所投入的資金，反而比政府收到的碳費更多。

彭啓明21日出席環境部部慶，他受訪時表示，碳費制度讓企業願意自主提出減量計畫，企業投入資金進行減碳，也能讓企業減量成果回饋到國家減量目標。他認為，這是政府透過制度讓整個國家往前走，同時不要造成企業太大負擔的一項制度，因此不能單純用碳費收入多寡判斷政策是否成功。

不過碳費制度目前也面臨價格調整的挑戰。彭啓明指出，目前國家設定的碳費為每噸300元，「實在有夠低」，但如果往上調整，又很容易造成通膨，因此未來如何在減碳與避免造成企業及整體經濟過大負擔之間取得平衡，將是重要課題。

對於未來氣候政策，彭啓明表示，環境部將導入總量管制碳交易制度（ETS），並有信心在未來一、兩年內上路。他說，未來即使走到ETS，國家也不會收到很多錢，因為政府並不是要收取大家的錢再進行重新分配，而是希望建立一套能夠讓企業願意減碳的制度。

彭啓明強調，因此不能認為碳費收得越多，就代表政策越成功，真正重要的是制度能否促使企業投入自主減量，進而讓減碳成果回饋國家減量目標。

面對氣候變遷帶來的高溫挑戰，環境部也將進行相關準備，包含都市林規劃等措施，希望透過多管齊下的方式，降低氣候變遷帶來的衝擊。彭啓明也提到，未來面對原鄉的氣候變遷問題，將透過碳權、碳費等各式工具提供協助，並持續推動相關工作。

整體而言，彭啓明表示，碳費及未來ETS的核心並非增加政府收入，而是建立減碳誘因，讓企業願意投入資源進行減量，並透過制度推動國家整體減碳目標。