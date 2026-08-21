快訊

插旗台灣近一年 阿提哈德航空降落前廣播「歡迎回到中國台灣」引眾怒

又有致癌苦茶油！彰化擴大抽驗22件 4款超標下架回收

減稅大禮包！立院三讀所得稅法明年報稅適用 未成年子女免稅額增加50%

聽新聞
0:00 / 0:00

亞帝歐光電投資11.2億建智慧新廠 投資台灣再添6案

中央社／ 台北21日電

投資台灣事務所今天通過6家企業擴大投資台灣，其中以LED光源及照明業者亞帝歐光電投資規模最大，將斥資約新台幣11.2億元於桃園新屋興建新廠，導入AI、感測設備及智慧倉儲管理系統，提升高附加價值產品產能及客製化供應能力。

經濟部投資促進司今天透過新聞稿表示，此次通過1家適用「歡迎台商回台方案」的亞帝歐光電、1家適用「根留台灣方案」的不具名航太科技公司，以及4家適用「中小企業方案」的樺嶺企業、永進興不銹鋼、太業科技及菖承企業。

經濟部指出，亞帝歐光電深耕LED光源模組開發、LED燈具模組化設計及高效率照明系統，具備從研發、設計、測試、組裝到銷售的一貫化整合能力，近年並拓展光學薄膜及有機環保皮革等產品領域。

經濟部表示，因應市場需求成長及未來營運發展，亞帝歐光電規劃投資11.2億元在桃園市新屋區興建新廠，導入智慧化產線，結合AI、感測設備、資料分析及自動化控制系統，建構智慧製造環境，並導入智慧倉儲管理系統，以提升生產效率、產品品質及庫存管理能力。

經濟部指出，新廠也將設置太陽能發電系統，搭配智慧化能源管理機制，降低能源消耗及碳排放。投資完成後，除可提升產能及製程穩定性，也有助於強化客製化產品開發及供應能力。

中小企業方面，樺嶺企業將投資約4.3億元，在台南市鹽水區興建新廠，並於既有廠區增購儲能設備，布局航太用高附加價值鋁擠型產品；新廠將導入自動化設備及AI生產數據分析平台，預計新增17個本國就業機會。

永進興不銹鋼則投資約3.4億元，在台中后里廠增設智慧化產線，導入AI、感測器及物聯網技術整合訂單、排程及物流資料，並建置太陽能發電、智慧電表及變頻空調系統，預計新增15個本國就業機會。

太業科技主要從事高階散熱系統研發製造，產品應用於半導體設備、高速網通及AI伺服器。經濟部表示，太業科技將在桃園楊梅興建新廠，導入AI、物聯網、智慧製造及先進排程系統，搭配大數據分析提升生產效率及品質管理，並建置太陽能發電及智慧能源管理系統，強化高階散熱產品供應能力。

菖承企業則深耕包裝材料產業，主要生產環保紙箱，以「紙箱龍」品牌提供線上訂購及客製化包裝服務。此次將投資約9000萬元，在新北市淡水廠區增設智慧化產線，導入數位管理平台及AI演算法，優化生產數據及倉儲管理，並導入數位印刷、節能LED照明及變頻空調設備，預計新增20個本國就業機會。

經濟部統計，截至目前，「投資台灣三大方案」已吸引1805家企業投資約2兆7622億元，預估創造16萬8291個本國就業機會。

其中，「歡迎台商回台投資行動方案」已有360家企業投資約1兆4978億元，帶來9萬5855個就業機會；「根留台灣企業加速投資行動方案」有233家企業投資約6414億元，創造2萬9987個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則吸引1212家企業投資約6231億元，可新增4萬2449個就業機會，目前另有21家企業排隊待審。

光電 LED 倉儲

延伸閱讀

投資台中9000萬！烏日2大隱形冠軍用地獲准 合法化邁向52案

2026未來辦公趨勢調查 仲量聯行：亞太區不動產領域AI全面應用僅15%

華南永昌證秋季論壇登場 搶攻 AI 與矽光子新賽道

上銀科技蟬聯六屆 榮獲 「機器人智動系統優質獎ARSI」

相關新聞

獨／14MW巨型風機燒1.5小時！台灣離岸風電首起火災 業者等火滅才通報

離岸風電場風機8月8日凌晨驚傳火災事故， 經濟部能源署證實，大彰化西北離岸風場G05單一風機8日凌晨3時29分發生故障，風機約5時部分著火，6時30分火勢停止，能源署則是火勢停止後半小時，才接獲通報。這是台灣發展離岸風電以來，首件離岸風機火災事故。

未來2年內導入 ETS 制度 彭啓明：碳費不是收越多越成功

環境部長彭啓明21日表示，碳費制度的重點並非政府收取多少費用，而是透過制度創造企業自主減碳的誘因。環境部過去兩年開始收到碳費，雖然目前面臨的碳費收入約50億元，但碳費制度所創造價值約4,000億元至1兆元，企業為執行自主減量計畫所投入的資金，反而比政府收到的碳費更多。

沃旭離岸風場風機起火 能源署：無人傷亡、要求查明原因

離岸風電風機發生火災。經濟部能源署21日表示，沃旭大彰化西北離岸風場G05風場其中一支風機，8月8日凌晨發生火災，事故當時因天候不佳且為清晨，現場並無工作人員，僅風機部分受損，未造成人員傷亡。

能源管理法修法三讀 新用電大戶未設發電或儲能最高罰75萬元

立法院會21日三讀通過修正《能源管理法》部分條文。三讀條文規範，僅限「新設」及「增設」用電大戶，必須設置「自用發電」或「儲能」設備二擇一。既有用電大戶，不受此次修法影響。經濟部長龔明鑫於初審時說明，一定容量的用電大戶是指5MW以上。

投資台灣三大方案 累計投資衝破2.76兆元

投資台灣事務所21日通過6家企業擴大投資台灣，涵蓋LED、航太、鋁擠型、不銹鋼、AI伺服器散熱及環保包材等領域；截至目前，「投資台灣三大方案」已吸引1,805家企業、投資約2兆7,622億元，預估創造逾16.8萬個本國就業機會。

環境部新址有目標 彭啓明透露鎖定經濟部現址、盼10年搬進新大樓

環境部規劃搬遷新址，環境部長彭啓明21日表示，目前已鎖定台北市幾處較大的土地進行評估，其中初步規劃可能使用經濟部現有地點（福州街15號），但目前仍在積極爭取，相關申請也已提出，後續仍須經行政院審議、同意及審核，目標是10年內搬進新的環境大樓。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。