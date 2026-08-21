亞帝歐光電投資11.2億建智慧新廠 投資台灣再添6案

投資台灣事務所今天通過6家企業擴大投資台灣，其中以LED光源及照明業者亞帝歐光電投資規模最大，將斥資約新台幣11.2億元於桃園新屋興建新廠，導入AI、感測設備及智慧倉儲管理系統，提升高附加價值產品產能及客製化供應能力。

經濟部投資促進司今天透過新聞稿表示，此次通過1家適用「歡迎台商回台方案」的亞帝歐光電、1家適用「根留台灣方案」的不具名航太科技公司，以及4家適用「中小企業方案」的樺嶺企業、永進興不銹鋼、太業科技及菖承企業。

經濟部指出，亞帝歐光電深耕LED光源模組開發、LED燈具模組化設計及高效率照明系統，具備從研發、設計、測試、組裝到銷售的一貫化整合能力，近年並拓展光學薄膜及有機環保皮革等產品領域。

經濟部表示，因應市場需求成長及未來營運發展，亞帝歐光電規劃投資11.2億元在桃園市新屋區興建新廠，導入智慧化產線，結合AI、感測設備、資料分析及自動化控制系統，建構智慧製造環境，並導入智慧倉儲管理系統，以提升生產效率、產品品質及庫存管理能力。

經濟部指出，新廠也將設置太陽能發電系統，搭配智慧化能源管理機制，降低能源消耗及碳排放。投資完成後，除可提升產能及製程穩定性，也有助於強化客製化產品開發及供應能力。

中小企業方面，樺嶺企業將投資約4.3億元，在台南市鹽水區興建新廠，並於既有廠區增購儲能設備，布局航太用高附加價值鋁擠型產品；新廠將導入自動化設備及AI生產數據分析平台，預計新增17個本國就業機會。

永進興不銹鋼則投資約3.4億元，在台中后里廠增設智慧化產線，導入AI、感測器及物聯網技術整合訂單、排程及物流資料，並建置太陽能發電、智慧電表及變頻空調系統，預計新增15個本國就業機會。

太業科技主要從事高階散熱系統研發製造，產品應用於半導體設備、高速網通及AI伺服器。經濟部表示，太業科技將在桃園楊梅興建新廠，導入AI、物聯網、智慧製造及先進排程系統，搭配大數據分析提升生產效率及品質管理，並建置太陽能發電及智慧能源管理系統，強化高階散熱產品供應能力。

菖承企業則深耕包裝材料產業，主要生產環保紙箱，以「紙箱龍」品牌提供線上訂購及客製化包裝服務。此次將投資約9000萬元，在新北市淡水廠區增設智慧化產線，導入數位管理平台及AI演算法，優化生產數據及倉儲管理，並導入數位印刷、節能LED照明及變頻空調設備，預計新增20個本國就業機會。

經濟部統計，截至目前，「投資台灣三大方案」已吸引1805家企業投資約2兆7622億元，預估創造16萬8291個本國就業機會。

其中，「歡迎台商回台投資行動方案」已有360家企業投資約1兆4978億元，帶來9萬5855個就業機會；「根留台灣企業加速投資行動方案」有233家企業投資約6414億元，創造2萬9987個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則吸引1212家企業投資約6231億元，可新增4萬2449個就業機會，目前另有21家企業排隊待審。