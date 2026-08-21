沃旭離岸風場風機起火 能源署：無人傷亡、要求查明原因

環境部長彭啓明21日表示，碳費制度的重點並非政府收取多少費用，而是透過制度創造企業自主減碳的誘因。環境部過去兩年開始收到碳費，雖然目前面臨的碳費收入約50億元，但碳費制度所創造價值約4,000億元至1兆元，企業為執行自主減量計畫所投入的資金，反而比政府收到的碳費更多。

2026-08-21 17:23