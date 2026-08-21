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沃旭離岸風場風機起火 能源署：無人傷亡、要求查明原因

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
沃旭大彰化離岸風場。圖／沃旭提供
沃旭大彰化離岸風場。圖／沃旭提供

離岸風電風機發生火災。經濟部能源署21日表示，沃旭大彰化西北離岸風場G05風場其中一支風機，8月8日凌晨發生火災，事故當時因天候不佳且為清晨，現場並無工作人員，僅風機部分受損，未造成人員傷亡。

能源署指出，業者已於事故當日上午7時許依規定完成通報，後續每日持續進行事故續報，目前能源署已要求業者進一步釐清事故原因，並將依調查結果擬定及落實相關修復計畫。

能源署轉述業者說明，該支風機於8月8日凌晨3時29分發生故障，系統隨即啟動保護機制並自動跳脫停機，約在清晨5時部分設備起火，至上午6時30分火勢停止。

能源署表示，事故發生時天氣狀況不佳，加上時間正值清晨，風機上並無工作人員，因此未造成傷亡，僅部分風機設備受損；業者此次事故處理程序，也符合先前向能源署提交的風場災害防救計畫。

針對後續處置，能源署表示，現正依規定要求業者釐清起火原因，待事故調查結果出爐後，將據以提出修復計畫，並落實相關改善措施。

沃旭 能源 離岸風電

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