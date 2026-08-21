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沃旭大彰化西北離岸風機火災 經部：風機部分受損、無人傷亡

中央社／ 台北21日電

沃旭能源大彰化西北離岸風場（G05）8月8日凌晨發生單一風機火災事故。經濟部能源署今天表示，事故當時現場無工作人員在場，僅風機部分受損，無人員傷亡，已依規定要求業者釐清事故原因，後續將依調查結果擬定並落實修復計畫。

能源署說明，G05風場其中1支風機於8日凌晨發生事故，業者在當日上午7時許依規定通報能源署，並每日持續進行事故續報。根據業者說明，該風機於凌晨3時29分發生故障，系統隨即啟動保護機制並自動跳脫停機；約上午5時，部分設備出現著火情形，至6時30分火勢停止。

能源署指出，事故發生時天候不佳且為清晨，現場並無工作人員，事故僅造成風機部分受損，沒有造成人員傷亡，相關處理程序也符合業者事前送交能源署的災害防救計畫。

能源署表示，目前已依規定要求業者釐清事故原因，後續將依專業調查結果，擬定相關修復計畫並落實執行。

沃旭能源今天下午也在官網發布聲明指出，事故發生後，團隊立即採取安全措施，並將該風機與輸電系統隔離，目前風機仍維持停機及隔離狀態，其餘風機則持續正常運轉，並已在事故風機周邊設置安全警戒區域。

沃旭表示，離岸風場設計具備多重安全保護及設備隔離機制，個別設備偵測到異常時，可即時停止並隔離受影響設備，避免事件進一步影響其他風機及整體風場運作；此次事故後，其餘風機仍正常運轉，也顯示相關安全機制發揮作用。

沃旭指出，目前正與風機系統供應商西門子歌美颯密切合作，持續掌握進度並共同評估風機狀況。西門子歌美颯已擬定初步事故原因調查計畫及後續修復方案，後續所有行動將以人員及作業安全為優先，並確保不影響周邊海域環境。

沃旭強調，本次事故仍待專業調查進一步釐清，將持續向主管機關及主要利害關係人報告最新進展，在事實完整確認前，希望各界避免就事故原因或影響進行臆測，以確保相關資訊正確。

沃旭 彰化 火災

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