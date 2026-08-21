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能源管理法修法三讀 新用電大戶未設發電或儲能最高罰75萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
風力發電示意圖。圖／AI生成
風力發電示意圖。圖／AI生成

立法院會21日三讀通過修正《能源管理法》部分條文。三讀條文規範，僅限「新設」及「增設」用電大戶，必須設置「自用發電」或「儲能」設備二擇一。既有用電大戶，不受此次修法影響。經濟部長龔明鑫於初審時說明，一定容量的用電大戶是指5MW以上。

政院提案說明，為提升能源用戶之自給能力及降低其對電網之過度依賴，增訂能源用戶所簽訂之用電契約之契約容量達一定容量者，應設置自用發電設備及儲能設備。另明定能源供應事業應公開能源銷售統計資料，以精進能源管理措施，深化節能意識及自主節能。

三讀條文明定，能源用戶新設或增設用電設備容量，達規定容量者，應於期限內設置一定裝置容量以上之自用發電設備或儲能設備。前項之期限、裝置容量、設備種類、設置方式及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。

罰則部分，三讀條文指出，未依規定設置自用發電設備或儲能設備，或未符合自用發電設備、儲能設備之種類或方式之規定，屆期未完成改善者，處新台幣15萬元以上、75萬元以下罰鍰，並再令其限期改善；屆期仍未完成改善者，按次處罰。

三讀條文也指，中央主管機關得公告指定特定能源產品之輸入、輸出、生產、銷售業務，應經許可並取得執照後，始得經營。前項能源產品與業務經營許可之申請條件、廢止、許可執照之核發與換發、應具備之設備（施）、經營管理及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。

三讀條文規範，違反前項規定，主管機關應令其限期改善；屆期未完成改善者，處15萬元以上、75萬元以下罰鍰，並再令其限期改善；屆期仍未完成改善者，除按次處罰外，並得停止其營業或勒令歇業。

三讀條文明定，未經許可而經營特定能源產品之輸入、輸出、生產或銷售業務者，處100萬元以上、500萬元以下罰鍰。

違反前述規範，導致公共危險者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科60萬元以上、300萬元以下罰金。致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑，得併科1,000萬元以下罰金；致重傷者，處三年以上、十年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

三讀條文指出，經營特定能源產品之輸入、輸出、生產或銷售業務，違反應具備之設備（施）或經營管理之規定者，處15萬元以上、75萬元以下罰鍰，並得令其限期改善；屆期未完成改善者，按次處罰；情節重大者，並得令其停止營業三個月、廢止經營許可或勒令歇業。

三讀條文指出，能源供應事業應配合主管機關為強化能源管理，公開能源銷售統計資料；該統計資料之蒐集、處理及利用，應依個人資料保護法及相關法令之規定辦理。前項能源銷售統計資料之種類、範圍、期間、公開方式及公開時間，由中央主管機關公告之。

若未依規定公開能源銷售統計資料、公開不實資料，或未依規定申報經營資料、申報不實，處10萬元以上、50萬元以下罰鍰，並再令其限期改善；屆期仍未完成改善者，按次處罰。

能源 修法 龔明鑫

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