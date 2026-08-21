投資台灣三大方案 累計投資衝破2.76兆元

投資台灣事務所21日通過6家企業擴大投資台灣，涵蓋LED、航太、鋁擠型、不銹鋼、AI伺服器散熱及環保包材等領域；截至目前，「投資台灣三大方案」已吸引1,805家企業、投資約2兆7,622億元，預估創造逾16.8萬個本國就業機會。

此次通過案件包括「歡迎台商回台投資行動方案」的亞帝歐光電、「根留台灣企業加速投資行動方案」的某航太科技公司，以及「中小企業加速投資行動方案」的樺嶺企業、永進興不銹鋼、太業科技及菖承企業。

亞帝歐光電深耕LED光源模組、燈具模組化設計及高效率照明系統，近年並跨足光學薄膜及有機環保皮革等領域。為因應市場需求成長，公司規劃投資約11.2億元，在桃園市新屋區興建新廠，預計新增11名本國員工。

投資台灣事務所指出，亞帝歐光電新廠將導入AI技術、感測設備、資料分析及自動化控制系統，並建置智慧倉儲管理系統，提升生產效率、產品品質與庫存管理能力；廠區也將設置太陽能發電系統及智慧能源管理機制，降低能源消耗與碳排放。

某航太科技公司長期投入航太維修與製造，近年積極拓展航太零組件製造及高精度金屬加工業務，並已取得多項國際品質認證、切入全球航太供應鏈。此次規劃投資約9.2億元，在北部地區建置新廠，擴大航太零件鈑金加工與組裝產能，預計新增約56名本國員工。

投資台灣事務所表示，新廠將導入人工智慧、物聯網及可視化生產管理系統，並採用高效率節能空調、廢熱回收、再生能源及雨水循環利用等措施。投資完成後，可望提升高階航太產品製造、精密加工、特殊製程及系統整合能力。

樺嶺企業規劃投資約4.3億元，在台南市鹽水區興建新廠，並於既有廠區增購儲能設施，預計新增17名本國員工。新廠將導入自動化設備與AI生產數據分析平台，整合訂單、排程與庫存管理。

太業科技主要從事高階散熱系統研發與製造，產品涵蓋半導體設備、高速網通及AI伺服器散熱模組。因應AI、高效能運算及資料中心需求快速成長，公司規劃在桃園市楊梅區興建新廠，導入AI、物聯網、智慧製造及先進排程系統，以提升高階散熱產品供應能力。

另外，永進興不銹鋼將投資3.4億元，在台中市后里廠增設智慧化產線，預計增聘15名本國員工；菖承企業則規劃投資約0.9億元，在新北市淡水廠區增設智慧化產線，預計增加20名本國員工，並導入AI演算法分析生產數據、優化倉儲管理。

投資台灣事務所統計，截至目前，「歡迎台商回台投資行動方案」已有360家企業投資約1兆4,978億元，創造9萬5,855個就業機會；「根留台灣企業加速投資行動方案」有233家企業投資約6,414億元，創造2萬9,987個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則吸引1,212家企業投資約6,231億元，可新增4萬2,449個就業機會，目前仍有21家企業排隊待審。