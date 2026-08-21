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環境部新址有目標 彭啓明透露鎖定經濟部現址、盼10年搬進新大樓

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部長彭啓明今出席環境部3周年部慶活動並致詞，回顧實踐堂一甲子歷史與環境治理成果。記者張文玠／攝影
環境部長彭啓明今出席環境部3周年部慶活動並致詞，回顧實踐堂一甲子歷史與環境治理成果。記者張文玠／攝影

環境部規劃搬遷新址，環境部長彭啓明21日表示，目前已鎖定台北市幾處較大的土地進行評估，其中初步規劃可能使用經濟部現有地點（福州街15號），但目前仍在積極爭取，相關申請也已提出，後續仍須經行政院審議、同意及審核，目標是10年內搬進新的環境大樓。

環境部21日舉行部慶，彭啓明表示，環境部目前許多單位分散在不同地點，彼此聯繫不方便，加上現有大樓已屬危樓，耐震補強也不足，因此希望未來能打造新的「環境園區」及環境大樓，將分散的單位集中在一起，解決目前辦公空間及聯繫上的問題。

至於搬遷時程，彭啓明指出，目前規劃是5年後動工、10年內搬進新大樓。由於經濟部新址目前已開始興建新的辦公大樓，預計5年後搬入，因此環境部也將配合相關時程進行規劃，但經濟部現有建物已使用多年，無法完全符合環境部目前需求，因此並非直接進駐，而是朝重新規劃方向進行。

彭啓明表示，目前大家談的最合適地點約有4至5公頃，是一塊相當完整的土地。未來若有機會，希望將環境部所屬單位集中在同一個區域，除了辦公空間，也規劃設置實驗室。面對未來可能出現的PFAS等新形態環境污染問題，需要更好的處理及解決能力，同時也希望鼓勵環保產業發展。

不過，環境部選址也有特殊考量。彭啓明指出，環境部工作涉及許多環境議題，也有不少環評案件，每個禮拜都有人前來抗議，這已是環境部的日常，但其他部會或周遭單位未必習慣，因此要找到合適環境部進駐的地點並不容易。目前初步鎖定的土地雖被認為較合適，但仍須持續爭取。

彭啓明也說，隨著資訊產業、半導體產業發展，未來廢棄物處理量將持續增加，環境部希望提前為未來10年的台灣發展做準備，提升環境治理量能，也讓環保產業跟著提升。此外，環境部未來也希望增加人力，甚至成立行政法人，對辦公空間的需求也會進一步增加，因此新環境園區除了是辦公空間整合，也被視為提升環境治理量能的基礎。

彭啓明 經濟部 環境部

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