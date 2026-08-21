首件離岸風機火災 沃旭：已與輸電系統隔離並設警戒區 火災原因調查中

8月8日凌晨發生台灣首件離岸風機火災事故，大彰化西北離岸風場編號G05風機凌晨3時半故障，5時起火燒到6時半，業者沃旭早上7時通報經濟部能源署，至於起火原因，發生至今已近2周卻仍未釐清。

沃旭說明，大彰化西北離岸風場的一座風機在系統偵測到異常狀況後自動跳脫並停止運轉，隨後，風場團隊觀察到該風機發生起火跡象，隨後火勢熄滅，事件發生後，團隊立即採取安全措施，並將該風機與輸電系統隔離。

沃旭表示，目前該風機仍維持停機及隔離狀態，其餘風機則持續正常運轉，並已在事故風機周邊設立安全警戒區域。

沃旭強調，離岸風場在設計上具備多重安全保護及設備隔離機制，當個別設備偵測到異常狀況時，可即時停止並隔離受影響設備，避免事件進一步影響其他風機及整體風場運作，此次事件發生後，其餘風機仍維持正常運轉，顯示相關安全機制能夠發揮作用。

燒掉的風機供應商是西門子歌美颯，沃旭表示，正與供應商共同評估風機狀況，西門子歌美颯已擬訂初步事故原因調查計畫及後續修復方案，未來所有行動均將以人員及作業安全優先、並確保不影響周圍海域環境為最高考量。

由於這是台灣發展離岸風電以來，首件離岸風機火災事故，加上火災發生後，相關單位都未對外主動公布事件發生經過及火災初步調查結果，因此更加引人關注。

沃旭說明，事故仍待專業調查進一步釐清，將持續向主管機關及主要利害關係人報告最新進展，在事實完整確認前，盼各界避免就事故原因或影響進行臆測，以確保相關資訊的正確。