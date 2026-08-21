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獨／14MW巨型風機燒1.5小時！台灣離岸風電首起火災 業者等火滅才通報

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
離岸風電場風機8月8日凌晨驚傳火災事故，是首件離岸風機火災事故。離岸風電示意圖。聯合報系資料照
離岸風電場風機8月8日凌晨驚傳火災事故，是首件離岸風機火災事故。離岸風電示意圖。聯合報系資料照

離岸風電場風機8月8日凌晨驚傳火災事故， 經濟部能源署證實，大彰化西北離岸風場G05單一風機8日凌晨3時29分發生故障，風機約5時部分著火，6時30分火勢停止，能源署則是火勢停止後半小時，才接獲通報。這是台灣發展離岸風電以來，首件離岸風機火災事故。

知情人士指出，大彰化西北離岸風場開發商為沃旭，8日風機火災事故發生後，不僅等燒完半小時才通報能源署，且對外秘而不宣，起火點應是基座的變變設備，且沃旭向海龍風場借調設備，推測發生火災的風機是兩風場同型的西門子14MW風機。

大彰化西北離岸風場編號G05的風機8月8日凌晨發生火災，能源署表示，沃旭於事故當日7時許依規定通報能源署，每日並進行事故續報。

能源署指出，據沃旭說明，單一風機於凌晨3時29分發生故障，系統隨即啟動保護機制並自動跳脫停機，風機約5時部分著火後，於6時30分火勢停止，僅風機部分受損，無人員傷亡。

能源署表示，正依規定請業者釐清事故原因，後續將依據調查結果，擬定並落實相關修復計畫。

離岸風電 火災 彰化

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