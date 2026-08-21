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商總提普發現金改成消費券刺激內需 張惇涵：現金可自由運用

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
賴清德總統宣布明年普發現金每人1萬元。聯合報系資料照
賴清德總統宣布明年普發現金每人1萬元。聯合報系資料照

針對普發現金1萬元議題，行政院秘書長張惇涵今（21）日表示，賴清德總統宣布普發1萬元現金時已說明，現金可由國人自由運用，不論是繳學費、照顧長者或小孩、減輕家庭負擔，也可以透過消費活絡商圈及百工百業，希望這1萬元的AI紅利能協助每個人解決當下需求。

對於台灣商業總會理事長許舒博認為，相較現金，消費券更能活絡內需經濟，張惇涵表示，普發現金讓民眾擁有自由使用的選擇，也可以透過消費帶動商圈及百工百業。

張惇涵強調，普發1萬元是基於3項原則。第一，不增加實質舉債；第二，不排擠政府原本要推動的各項政策，包括國防、對地方協助，以及未來每名0至18歲兒童每月5,000元的成長津貼等；第三，在程序上必須合法合憲。

張惇涵指出，依憲法規定，行政院負責編列預算、立法院審議預算，且立法院不得提出增加政府支出的提議。普發現金1萬元是許多國人所期待的政策，因此再次呼籲立法院朝野政黨依照憲法、預算法相關時程，在接下來會期如期審議。

張惇涵表示，行政院過去已有兩次推動普發現金的經驗，待預算審議通過後，行政院將穩健推動、執行普發現金。

普發現金 商總 張惇涵

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