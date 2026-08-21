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林佳龍：讓城市外交 成為台灣走向世界的力量

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

身兼民主基金會副董事長的外交部長林佳龍，昨（20）日與立法院長、台灣民主基金會董事長韓國瑜，以及台北市、台中市、新北市及桃園市等地方政府代表共同出席倡議成立「台灣地方政府聯合會」記者會。林佳龍表示，他曾擔任台中市長，深知台灣地方政府累積了豐沛的創新治理經驗，也長期透過「城市外交」與世界交流；外交從來不只是外交部的工作，期待透過聯合會為地方政府搭建更大的國際舞台，讓城市外交成為台灣走向世界的重要力量。

林佳龍表示，台灣在1996年完成首次總統直選，完成民主化的重要一哩路，但早在1950年代，地方自治與縣市長直選就已逐步展開。地方自治是台灣民主扎根的重要基石，多年累積的民主治理經驗，也是台灣推動外交最珍貴的資產。

林佳龍指出，許多城市治理議題早已跨越國界，全球正共同面對氣候變遷、人口老化、供應鏈重組，以及人工智慧快速發展帶來的新挑戰；地方政府也透過推動智慧城市、智慧交通及全社會韌性等方式因應，累積豐富的治理經驗，讓「民主台灣」展現更多元、更立體的面貌。他也感謝韓國瑜院長及各地方政府代表共同出席，展現外交可以跨越黨派的精神。

林佳龍表示，成立「台灣地方政府聯合會」的構想，源自今年1月外交部與台灣民主基金會共同舉辦的「全球在地民主論壇」。當時邀請來自世界各地的地方政府與城市組織交流，並進一步推動「全球在地民主倡議」，期待將台灣豐富的地方治理經驗與國際社會分享。

「每一座城市，都是台灣外交的重要力量」林佳龍指出，他擔任台中市長期間，曾在霧峰光復新村設立國際非政府組織中心（INGO），希望吸引更多國際組織來台交流與設點；如今擔任外交部長，更希望進一步串聯民主價值、地方治理與國際交流，讓政府與民間力量彼此加乘，形成更完整、更有韌性的外交網絡。

林佳龍表示，這也是推動「總合外交」的重要精神，期待整合中央、地方、產業、民間與公民社會的力量，讓台灣以「Team Taiwan」國家隊的姿態共同走向世界。未來將透過「台灣地方政府聯合會」，建立更制度化、更有組織的次國家層外交，促進台灣與世界各城市交流、深化合作，「讓外交的力量向下扎根地方，也讓地方能量向外連結世界。」

林佳龍 外交 城市

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