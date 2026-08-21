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陳其邁市長拚出促參招商亮麗成績單 減債352億元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
高雄市促參招商累計民間投資金額突破3,400億元，並連續4年榮獲財政部招商卓越獎。照片／高市府提供
高雄市促參招商累計民間投資金額突破3,400億元，並連續4年榮獲財政部招商卓越獎。照片／高市府提供

高雄市長陳其邁就任屆滿六年，積極推動產業轉型升級、促參招商引資及落實開源節流，各項施政已展現具體成果，高雄產業投資總額已逾2.7兆元、促參招商累計民間投資金額突破3,400億元、六都第一，並連續4年榮獲財政部招商卓越獎；在財政管理方面，自110年起連續5年達成「零舉借」，累計減債達352億元，展現拚經濟與顧財政並進的施政成果，為高雄城市發展及財政永續奠定穩健基礎。

在開源方面，市府積極促參招商，建構科技S廊帶產業鏈，不僅引進台積電（2330）、AMD、華邦電（2344）、思科、默克等國際指標企業投資設廠，帶動IC設計、晶圓製造、封裝測試，到材料及設備等上、中、下游產業進駐高雄，累計各產業投資高雄總額已逾2.7兆元，不僅強化高雄產業發展動能，也吸引專業人才流入，創造多元且優質的就業機會，並與輝達合作燈塔計畫接軌全球。

在拚經濟、推動產業發展的同時，市府持續打造全齡宜居城市，市府運用促參開發、公辦都更、捷運聯開等多元機制，引進民間資金投入公共建設，促參招商累計民間投資金額達3,400億元，為高雄注入活水，不僅連續4年榮獲財政部招商卓越獎，累計投資金額也是全國第一，充分展現高雄推動公私協力及城市發展的決心。

此外，市長堅守財政紀律，自110年起連續5年達成「零舉借」，並積極落實減債，截至目前受限債務已累計減少352億元，在市府開源節流努力下，帶動國稅及地方稅收成長，提升自有財源規模，自109年985億成長到116年達1,457億，且連續6年突破千億，以創收減債提升財政自主性與韌性，讓經濟發展成果轉化為城市建設的穩定財源，為高雄長期城市發展與財政永續建立穩固基礎。

陳其邁 華邦電 六都

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