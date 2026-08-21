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經部要求提告求償　兆基屋管：已委託律師擬追究責任

中央社／ 記者潘姿羽台北21日電
包租代管業者兆基集團相關公司疑爆財務及營運問題。聯合報系資料照
包租代管業者兆基集團相關公司疑爆財務及營運問題。聯合報系資料照

包租代管龍頭兆基屋管大股東捲入財務糾紛，經濟部因投資案涉及兆基屋管，也表達關切，將要求公司提告求償。兆基屋管表示，此次爭議公司債為前董事長李建成個人行為，與公司無涉，兆基屋管已委託專業律師，準備依法追究李建成相關法律責任。

根據經濟部說明，為支持政府社會住宅包租代管政策，經濟部透過「加強投資策略性服務業實施方案」，接受能率亞洲資本今年3月申請1比1搭配投資，5月通過投資案；目前方案信託專戶持有兆基屋管約2.12%股權，並委託能率亞洲代表行使股東權益。

經濟部19日透過聲明稿指出，爭議公司債由前董事長李建成個人投資的趙姬投資股份有限公司與寄居蟹管理顧問公司對外發行，屬李建成個人所為；若李建成個人行為造成兆基屋管股東權益受損，經濟部將要求公司提告求償，並與其他股東共同督促重組經營團隊。

兆基屋管對此表示，尊重並支持主管機關對此案的關注與督促，目前已就李建成任職期間所涉相關財務及經營事項，委請專業律師準備依法追究其責任；如經調查認定涉及不法或損害公司權益，將依法對其提起民、刑事訴訟，相關工作準備目前正在積極進行中。

兆基屋管透過聲明再次強調，此次事件屬前經營階層個人行為所致，目前公司財務、資金運作獨立，各項租賃住宅服務及對外業務均正常運作，不受影響。未來新經營團隊將持續強化公司治理、財務及內控機制，以保障房東、房客及全體利害關係人權益。

兆基屋管 兆基 提告

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