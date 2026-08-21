半導體資安認證 首家SEMI E187實驗室啟用

半導體設備遭駭客入侵事件時有所聞，ＳＥＭＩ（國際半導體協會）推動「E187半導體設備資安認驗證制度」，台灣資策會啟用全球第一座SEMI E187資安檢測實驗室，包含日本等國際半導體設備廠，都已開始洽詢相關驗證機制。

台灣半導體製造廣獲全球認可，也引起駭客將勒贖目標瞄準台灣電子製造業。駭客透過入侵攻擊，不但阻礙企業生產流程，還藉此拿下諸多商業機密，進而向企業勒索贖金。

對於台積電這樣的國際級大廠而言，資安防護做得好，被駭客攻破的機率較低；但真正會受到影響的，不是國際大廠，而是規模稍小一點的上、下游供應鏈，這些業者資安防護量能有限，常成為駭客攻擊重點，許多駭客甚至會藉由供應鏈資安破口，順藤摸瓜進入關鍵大廠的主要資訊系統。

為此，ＳＥＭＩ早從二○一九年就開始啟動制定資安機制，花了三年時間完成機制規範，之後又再用兩年時間建立認驗證機制。

如今，ＳＥＭＩ要開始推動E187機制，就必須要可負責驗證的實驗室，而台灣第一座獲得認證的就是資策會實驗室，資策會董事長黃仲銘指出，資策會已具備半導體設備檢測能力，可依SEMI E187檢測能量，累積不同設備類型及應用場域的實測案例。此外，台灣其他機構單位，包含工研院、民間資安業者的實驗室，也都將於稍後獲得ＳＥＭＩ認證，可提供相關資安檢測服務。

數發部長林宜敬表示，SEMI E187認驗證制度可協助半導體設備商爭取訂單、鞏固既有市場及拓展海外商機，有望創造約五十億元商機。下一階段將朝首家驗證機構成立及首批驗證標章邁進，持續完善半導體設備資安認驗證體系。

ＳＥＭＩ全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸說，SEMI E187資安檢測實驗室的啟用，不僅代表設備資安標準具備實際落地的檢測能量，也為國際半導體產業提供標準導入與實務驗證示範模式，將進一步推動SEMI E187在全球半導體供應鏈的相關應用。