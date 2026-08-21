9月接單有機會逾千億美元 全年外銷拚破兆美元

ＡＩ需求熱，持續推升外銷訂單成長，經濟部昨天發布七月外銷訂單金額達九七九點四億美元，創歷年單月新高，年增百分之六十一點九，優於預期，呈連十八紅。經濟部統計處長黃偉傑表示，伺服器及散熱模組訂單拉貨超乎預期，成為主要動能。

黃偉傑說，下半年ＡＩ供應鏈訂單展望佳，進入歐美年終耶誕節消費旺季，加上全球主要預測機構近期上修全年經濟成長率，景氣轉佳，消費性電子產品及傳統貨品訂單也會增加，經濟部樂觀看待下半年訂單。

經濟部預估，八月訂單將再攀升到九七○億至九九○億美元，年增率高達百分之六十一點四至百分之六十四點八。

至於是否有望單月衝破千億美元？黃偉傑分析，九月因消費新品拉貨潮，向來是下半年接單最旺月份，他預判下半年各月中，九月接單最有機率破千億美元。

外界推估，今年全年外銷訂單金額有望突破一兆美元，黃偉傑說，以目前ＡＩ供應鏈訂單趨勢，全年接單破一兆美元機率愈來愈高。

展望未來，經濟部表示，地緣政治及貿易政策雖影響全球經貿步調，但全球經濟展現韌性，在ＡＩ及新興科技應用熱度延續下，各國建置ＡＩ基礎建設，雲端業者擴大資本支出，加上我國半導體先進製程及伺服器供應鏈位居全球核心地位，有助外銷接單穩步成長。

經濟部統計，七月資訊通信產品接單三三二點七億美元，為歷年單月第三高、歷年同期新高，年增百分之八十九點五，受惠ＡＩ及雲端服務等需求維持高檔，帶動伺服器、網通產品接單暢旺。

七月電子產品接單四一三點二億美元，創歷年單月新高，年增百分之七十一點七，主因ＡＩ、高效能運算等需求不墜，帶動記憶體、ＩＣ製造等接單增加。

不過，七月光學器材接單十八點一億美元，年減百分之十點六，主因面板拉貨動能疲弱，但光學檢測及量測設備受惠ＡＩ訂單續增，抵銷部分減幅。

黃偉傑分析，手機小尺寸面板已由中國大陸獨占鰲頭，台灣業者面板訂單主要是車用及大尺寸電視面板，訂單主要受到車市較不景氣、電子產品買氣不足影響。