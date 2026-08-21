普發現金準備期五個月 外界認為春節前發放難度高

行政院會昨（20）日通過明年中央政府總預算案，其中，全民普發現金1萬元所需預算2,357.1億元，預估將有2,353.5萬人受惠。財政部表示，具體發放時程須尊重立法院審查進度，三讀後作業期程需時五個月，會審慎規劃。

立委期待最快農曆春節前發放萬元紅包，但若以作業期程來推估，外界認為難度相當高。

普發1萬元規劃

外界關注普發現金1萬元，對經濟成長率、物價影響。國發會副主委高仙桂表示，初步推估約帶動國內生產毛額（GDP）成長0.35個百分點，較去年普發1萬對經濟成長貢獻約0.415個百分點略低，主因GDP規模成長。

至於是否帶動物價波動，高仙桂認為，普發現金確實會帶動消費成長，但對通膨影響不大。

國庫署長陳柏誠表示，此次普發現金納入總預算編列，須待立法院審查通過、總統公布後才能執行，實際發放時程，仍須尊重立法院預算審查進度，這次因納入年度預算，無法排除預算法及政府採購法，整體作業時程至少需時五個月。

財政部過去曾透過特別條例辦理多次普發現金，陳柏誠解釋，若以特別條例排除預算法及政府採購法，依過去規劃，整體發放時程約可縮短為兩個月；若依正常程序辦理，至少需五個月。

賴清德總統日前宣布，AI紅利由全民共享，明年普發1萬元，但為何額度是「1萬元」？陳柏誠說明，日前向總統報告完總預算，加上主計總處上修全年經濟成長率達到11.05％，創39年來最高，債務比率也是歷年最低，財政部據此重新預估稅收、營業基金獲利情形，盤點籌編量能後，認為財政上可行。