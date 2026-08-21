政院拍板！軍公教月退金調升5.89% 納入明年度總預算

行政院昨（20）日拍板，明年起退休軍公教人員月退休金調增5.89%，相關經費已納入明年度中央政府總預算，預估明年新增預算114億元，其中，中央政府負擔74億元、地方政府40億元。

行政院表示，此次調整是依今年5月公布的消費者物價指數（CPI）累計增幅5.89%設算，符合現行軍公教退撫制度調整條件。

軍公教各項待遇調整

行政院指出，依軍公教相關退撫條例規定，當CPI累計成長率達正、負5%時，應調整退休金，或至少每四年檢討一次。前次軍公教月退於2024年調整後，CPI累計漲幅已超過5%，符合啟動調整機制之條件，明年退休軍公教月退金將調增5.89%。

行政院表示，除退休人員，現職軍公教待遇也同步調整。行政院7月已拍板「軍公教員工待遇提升方案」，現職軍公教明年起通案調薪4%，新增經費383億元；另自今年7月起，專業加給及主管職務加給均定額調增2,000元，明年新增經費302億元。

外界關注，退休軍公教月退金調幅5.89%，高於現職人員明年4%的調薪幅度。行政院說明，兩者計算基礎不同。若將今年7月起專業加給及主管加給調增2,000元，以及明年通案調薪4%一併計算，現職非主管軍公教人員的薪資累計調幅約為5.88%至9.98%，主管人員則約為6.39%至11.56%。

行政院表示，此次退休軍公教月退金調整，主要依既有法定機制及物價變動情形辦理；現職軍公教待遇調整則是政府考量整體待遇、人才留才及服務品質後提出，兩者政策目的與計算方式有所不同。

政院先前表示，政府在兼顧財政負擔下推動待遇提升方案，強化公部門攬才、留才，希望帶動薪資正向循環。