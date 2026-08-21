聽新聞
0:00 / 0:00

政院拍板！軍公教月退金調升5.89% 納入明年度總預算

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院昨（20）日拍板，明年起退休軍公教人員月退休金調增5.89%。 聯合報系資料照
行政院昨（20）日拍板，明年起退休軍公教人員月退休金調增5.89%。 聯合報系資料照

行政院昨（20）日拍板，明年起退休軍公教人員月退休金調增5.89%，相關經費已納入明年度中央政府總預算，預估明年新增預算114億元，其中，中央政府負擔74億元、地方政府40億元。

行政院表示，此次調整是依今年5月公布的消費者物價指數（CPI）累計增幅5.89%設算，符合現行軍公教退撫制度調整條件。

軍公教各項待遇調整
軍公教各項待遇調整

行政院指出，依軍公教相關退撫條例規定，當CPI累計成長率達正、負5%時，應調整退休金，或至少每四年檢討一次。前次軍公教月退於2024年調整後，CPI累計漲幅已超過5%，符合啟動調整機制之條件，明年退休軍公教月退金將調增5.89%。

行政院表示，除退休人員，現職軍公教待遇也同步調整。行政院7月已拍板「軍公教員工待遇提升方案」，現職軍公教明年起通案調薪4%，新增經費383億元；另自今年7月起，專業加給及主管職務加給均定額調增2,000元，明年新增經費302億元。

外界關注，退休軍公教月退金調幅5.89%，高於現職人員明年4%的調薪幅度。行政院說明，兩者計算基礎不同。若將今年7月起專業加給及主管加給調增2,000元，以及明年通案調薪4%一併計算，現職非主管軍公教人員的薪資累計調幅約為5.88%至9.98%，主管人員則約為6.39%至11.56%。

行政院表示，此次退休軍公教月退金調整，主要依既有法定機制及物價變動情形辦理；現職軍公教待遇調整則是政府考量整體待遇、人才留才及服務品質後提出，兩者政策目的與計算方式有所不同。

政院先前表示，政府在兼顧財政負擔下推動待遇提升方案，強化公部門攬才、留才，希望帶動薪資正向循環。

軍公教 退休金 消費者物價指數 總預算

延伸閱讀

軍公教加薪納明年總預算 月退金匡列調增5.89%

總統：軍公教明年加薪4%

軍公教明年1月加薪4% 賴總統加碼戰鬥部隊加給4千元

賴總統宣布增戰鬥部隊加給 黃國昌：警消退休金快要欠過中元節、中秋節

相關新聞

減稅利多 軍公教、農勞國保保費將可全額扣除

立法院昨天協商「所得稅法」部分條文修正草案，通過財政部「婚育家庭再減稅」提案，讓未成年子女免稅額增加百分之五十；此外，也通過勞保、農保、國民年金、軍公教保險等強制性社會保險的保險費，比照健保費全額扣除、不設上限。主持協商的立委李彥秀表示，法案可望在八月完成三讀，明年五月報稅即可適用。

9月接單有機會逾千億美元 全年外銷拚破兆美元

ＡＩ需求熱，持續推升外銷訂單成長，經濟部昨天發布七月外銷訂單金額達九七九點四億美元，創歷年單月新高，年增百分之六十一點九，優於預期，呈連十八紅。經濟部統計處長黃偉傑表示，伺服器及散熱模組訂單拉貨超乎預期，成為主要動能。

彭博：台灣央行最快9月升息 10年期公債殖利率上看近2%

彭博經濟學家認為，基於台灣經濟成長強勁，且整體及核心通膨同步升溫，台灣央行最快可能在9月開會升息，未必等到11月28日地方選舉後才動。美國及日本公債殖利率居高不下，也可能推升台灣長期利率，台灣10年期公債殖利率下半年上看近2%，可能升抵2008年來最高。

半導體資安認證 首家SEMI E187實驗室啟用

半導體設備遭駭客入侵事件時有所聞，ＳＥＭＩ（國際半導體協會）推動「E187半導體設備資安認驗證制度」，台灣資策會啟用全球第一座SEMI E187資安檢測實驗室，包含日本等國際半導體設備廠，都已開始洽詢相關驗證機制。

政院拍板！軍公教月退金調升5.89% 納入明年度總預算

行政院昨（20）日拍板，明年起退休軍公教人員月退休金調增5.89%，相關經費已納入明年度中央政府總預算，預估明年新增預算114億元，其中，中央政府負擔74億元、地方政府40億元。

普發現金準備期五個月 外界認為春節前發放難度高

行政院會昨（20）日通過明年中央政府總預算案，其中，全民普發現金1萬元所需預算2,357.1億元，預估將有2,353.5萬人受惠。財政部表示，具體發放時程須尊重立法院審查進度，三讀後作業期程需時五個月，會審慎規劃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。