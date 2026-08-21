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兩項減稅大禮包拚月底三讀 明年報稅適用

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
立法院財政委員會昨（20）日初審通過「所得稅法」修正案，預計8月完成三讀。聯合報系資料照
立法院財政委員會昨（20）日初審通過「所得稅法」修正案，預計8月完成三讀。聯合報系資料照

立法院財政委員會昨（20）日初審通過《所得稅法》修正案，預計8月完成三讀，明年5月報稅將迎來兩項減稅小確幸，首先，未成年子女免稅額加碼50％，約237萬人受惠；第二，勞保、農保、國民年金、軍公教保險的保險費，比照健保費可在報稅時全額扣除。

所得稅法免稅額、扣除額攸關廣大納稅人權益，向來是立委兵家必爭之地，多達32版本所得稅法提案，昨日在立法院財委會一併討論，最終有兩項減稅新制取得共識。

所得稅法修法協商結果
所得稅法修法協商結果

配合賴清德總統人口對策新戰略，財政部推出婚育家庭減稅方案，在所得稅法方面，修法讓0至18歲未成年子女，比照70歲以上直系親屬，免稅額加碼50％。以今年免稅額來看，家中每位未成年子女免稅額，將可自10.1萬元提高到15.15萬元。

朝野立委今年以來也提出多項提案，包含幼兒學前扣除額、教育學費扣除額、扶養免稅額等方向，目的都是擴大支持婚育家庭，提案放寬適用範圍、或提高扣除額，昨日在協商時，為使討論聚焦，朝野立委都同意以行政院版本為主。

據財政部評估，將約有237萬人受惠、減稅利益約80億元。

另外，不少立委也針對保險費列舉扣除額提案。現行規定，保險費扣除額每人每年上限2.4萬元，僅健保費沒有額度上限。

立委提案，認為包括軍公教保、國保、農保、勞保等強制性社會保險，也都應該比照健保，付多少、就能列多少，否則將排擠一般人身保險。

昨日協商過程，朝野代表對於這項修法都有共識，財政部則表示，尊重立委提案，最後也一併通過初審。

修法後，舉例來說，由公司投保的一般受僱勞工最低級距29,500元為例，個人一年自付額為8,856元，按最高級距45,800元計算，一年為13,740元，未來這些自付額在報稅時都能全額扣除，不會占用到2.4萬元的上限額度。

另外，薪資所得特別扣除額配合物價指數調整，2025年每人每年最高可扣除21.8萬元，今年隨物價漲幅調升至22.7萬元，朝野立委提附帶決議，要求財政部在年底前檢討薪資所得特別扣除額，讓扣除額跟得上薪資調整。

減稅 大禮包 免稅額

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