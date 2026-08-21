我對美接單今年四度創高 7月首度突破400億美元

美國訂單強強滾。經濟部昨（20）日發布外銷訂單統計，7月自美國接單首度突破400億美元，來到407.9億美元，接連超越今年3月、5月、6月表現，今年是第四度刷新歷史單月新高紀錄，年增88.9%，再創歷年單月最高漲幅。

經濟部統計處長黃偉傑表示，美國訂單主要來自伺服器，今年內伺服器接單展望仍佳，再加上進入年底傳統消費旺季，人工智慧（AI）供應鏈加上傳產貨品訂單，美國訂單今年內，還有機會再創新紀錄。

7月外銷訂單主要接單地區

美國目前是台灣最大訂單來源，主要仍以AI供應鏈為主，七大貨品中，包括資訊通信產品、電子產品、基本金屬及機械等四大貨品，美國都是最大訂單來源。

其中，資訊通信產品美國訂單占比逾五成一，占全體電子產品訂單也有42.6%，占比都相當高。

經濟部統計指出，7月美國訂單407.9億美元，月增5.5%，年增88.9%，以資訊通信產品增加103.7億美元、增156.8%較多。

7月中國大陸及香港訂單170.2億美元，月減0.2%，年增47.2%，以電子產品增加47.5億美元、增71.5%較多。黃偉傑分析，中國大陸也在發展AI，因此訂單多是伺服器、記憶體、網通、電子零組件等產品，不過中國大陸受到美國科技管制，不能進口高階產品。

他指出，中國大陸目前經濟情勢「外強內弱」，出口表現不錯，但內需疲弱。隨著全球景氣稍有回溫，中國大陸下半年也有雙11消費旺季，預估中國大陸訂單下半年也會增加。

此外，歐洲7月訂單104.4億美元，月減3.4%，年增33.1%，其中以資訊通信產品增加21.6億美元、成長57.4%較多。

東協7月訂單165.1億美元，月增6.1%，年增61.1%，其中以電子產品增加37.4億美元、增99.1%較多。