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中國大陸關鍵材料出口管制衝擊台廠？經部：短期影響可控

中央社／ 台北20日電
日媒報導中國正限制或延緩對台出口關鍵航太及光學材料，衝擊台灣業者供應鏈。經濟部產業發展署今天回應表示短期影響可控。聯合報系資料照
日媒報導中國正限制或延緩對台出口關鍵航太及光學材料，衝擊台灣業者供應鏈。經濟部產業發展署今天回應表示短期影響可控。聯合報系資料照

日媒報導中國正限制或延緩對台出口關鍵航太及光學材料，衝擊台灣業者供應鏈經濟部產業發展署今天回應表示，中國近年持續強化軍民兩用物項及關鍵礦物出口管制，台灣雖受到出口許可審查及供應時程影響，但業者已採取多元化採購，經評估短期影響可控。

根據「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，中國正限制或延緩向台灣出口關鍵航太及光學材料，導致台灣業者供應鏈受到阻礙。

產發署回應中央社記者提問表示，中國近年持續強化軍民兩用物項及關鍵礦物出口管制，鍺、石英及部分永久磁鐵等關鍵材料皆已納入管制，這是中國以既有行政手段延長審批時間，並非新增的出口管制措施。

產發署指出，台灣業者雖有受到出口許可審查及供應時程影響，不過業者已採取多元化採購方式，經評估短期影響仍屬可控範圍。

產發署表示，經濟部將持續關注中國出口管制措施對業者成本變動及供應鏈調整所帶來的影響，並與業者保持密切聯繫，共同因應國際市場情勢變化。

為分散關鍵材料供應風險，產發署說明，經濟部將從上游精煉及下游應用雙軌推動，支持國內建立稀土精煉及試量產技術，並透過研發補助推動多元料源布局、替代材料及減量技術開發。

產發署表示，政府也將串聯上下游供應鏈合作，逐步提升國內自主供應能力，分散關鍵材料供應風險，強化台灣產業供應鏈韌性。

材料 供應鏈 日媒 經濟部

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