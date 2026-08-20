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三接開發許可判決出爐 中油：不影響外擴防波堤施工

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

最高行政法院今針對中油第三座液化天然氣接收站（三接）相關行政訴訟作出判決。針對相關結果，中油今日回應表示，將提供資料予配合內政部，作為後續訴訟答辯說明，並強調上述判決不涉及三接核心施工區域海岸利用許可，不影響目前外擴防波堤施工。

據悉，由於桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂等居民，不滿內政部許可面積95.4公頃的桃園觀塘工業區第三座液化天然氣接收站開發計畫，提行政訴訟救濟，一審、更一審均判決居民敗訴，案經上訴，最高行政法院今廢棄判決，自為改判葉斯桂等部分居民勝訴，撤銷許可處分，全案確定。

另搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政等2人提告部分，最高行則駁回上訴，維持一審判決，即2人敗訴確定。

針對20日最高行政法院裁定兩項判決，中油公司回應如下：

1. 針對潘忠政等人所訴，認為三接工程危害其身體、生命安全，最高行政法院認定三接工程並無可能對於20公里外的兩位訴訟人造成危害。

2. 針對葉斯桂等人所訴，認為觀塘工業港海岸利用許可（應為填海造地面積5公頃）有行政程序瑕疵，經最高行政法院廢棄原判決、撤銷原處分。

中油公司（訴訟案參加人）將針對判決內容提供相關資料予內政部（訴訟案被告），做為後續訴訟答辯說明，以便補正程序。

3、上述兩案不涉及三接核心施工區域海岸利用許可，環團針對前述海岸利用許可另案提起訴訟、法院審理中，故不影響目前三接外擴防波堤施工。

中油 三接 施工

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