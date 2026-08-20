卓榮泰：TTA空間近飽和 將研議北士科設新基地

行政院長卓榮泰20日參訪台灣科技新創基地（TTA）表示，目前TTA空間已趨近飽和，考量新創業者對空間的需求與期待，已請國家科學及技術委員會正式立案研議在北投士林科技園區（北士科）成立新TTA的可行性，並與台北市政府妥適溝通，提供新創團隊更寬敞的工作環境。

卓榮泰指出，政府正推動「六大區域產業及生活圈」，其中北北基宜「首都圈黃金廊帶」以科技創新、綠色智慧走廊，以及「五大信賴產業」中的安控與次世代通訊產業為核心發展重點。若能在台北市設立規模更大、具未來發展潛力的TTA，將可為首都圈黃金廊帶注入新創基地能量，結合半導體、資通訊及製造業既有優勢，創造更大效益。

卓榮泰表示，他經常提醒行政團隊「為老問題找新方法、為新問題找好方法」，這與新創事業的理念相近。當新產品或服務尚未出現時，人們往往習慣既有模式，但新產品或服務問世後，經常能帶來更貼近人性、智慧與科技的應用，進而改變生活。

卓榮泰指出，目前全國新創企業已突破1萬家，政府了解新創團隊在草創初期經常面臨資金、技術研發及通路等挑戰，除金融監督管理委員會與國科會持續投入協助外，未來經濟部也將在海外設立更多「台灣館」，協助新創及業者展示產品、拓展商機。

在科技預算方面，卓榮泰表示，行政院今日已通過明（116）年度中央政府總預算案，「智慧科技」領域編列2,292億元，較115年度成長12.7%；其中「AI新十大建設」編列406億元，將以「全民智慧生活圈」為最上層，並以「百工百業智慧應用」及「AI數位產業登峰」兩大領域支撐，同時積極研發矽光子、量子技術、AI機器人等前瞻關鍵技術。

卓榮泰進一步表示，除科技預算外，賴清德總統也指示8年加碼1,000億元，推動中小微企業轉型升級。目前台灣中小微企業約171萬家，占企業總數98%，從業人口近1,000萬人。政府目前研擬《中小微企業轉型升級發展條例》草案，將傳統工廠、商家、商圈、夜市、傳統市場、農企、觀光及新創產業納入，盼達成微型企業「健身」、小型企業「壯大」、中型企業「升級」、新創產業「拔尖」四大目標。

針對新創產業，卓榮泰表示，過去雖已有《產業創新條例》，但《中小微企業轉型升級發展條例》草案將透過「3策略、3配套、1窗口」提供中小微企業支持，並進一步提供精進及優惠措施，讓服務範圍更大、力道更強、速度更快，成為百工百業的加速器，協助孵化成功產業。

卓榮泰強調，新創產業可為醫療、社會企業、金融、資訊、行銷及軍工等產業帶來助益，明年度中央政府總預算案也充分展現政府對相關領域的支持。除大幅增加科技預算外，社會福利預算較今年度大幅成長34.4%，創歷年新高，並將發放現金AI紅利每人1萬元，期望達到「經濟發展全民共享、AI紅利全民受益」。

展望未來，卓榮泰表示，為因應少子女化問題，政府已提出「台灣人口對策新戰略」，將從教育體制、社會制度及科技引導等面向著手，鼓勵生育，同時持續加強學童AI技術教育，讓新生代獲得妥善照顧，並快速接軌全球領先科技領域，培養更多人才回饋及照顧下一代。