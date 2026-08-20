等到春燕了！經濟部：我國傳產訂單因「這三原因」將愈來愈好

傳產終於等到春燕。經濟部統計指出，今年7月我國四大傳產貨品接單皆全面轉為正成長。除了傳產訂單除受惠於AI供應鏈外，隨著下半年進入歐美年終消費旺季，再加上低基期，傳產貨品訂單會愈來愈好、漸入佳境。

黃偉傑說，先前部分傳產貨品受惠於AI供應鏈，像是金箔基板、半導體設備等，帶動基本金屬及機械訂單增加。下半年進入歐美年終消費旺季，現已看到像是窗簾、裝飾品及塑膠盒等貨品訂單。

經濟部統計指出，7月基本金屬製品接單23.5億美元，月增7.3%，年增24.3%，主因銅箔及銅箔基板受惠AI相關供應鏈需求及銅價上漲，加以鍍鋅鋼及鋼捲鋼板需求上升，致接單增加；以接自美國增1.7億美元、中國大陸及香港增0.8億美元較多。

機械產品7月接單23.2億美元，創歷年同月新高，月增6.8%，年增31.3%，主因全球半導體業者因應新興科技積極擴充產能，帶動半導體設備需求上揚， 加上自動化設備訂單持續成長，以及工具機訂單逐步回溫。

塑橡膠製品7月15.2億美元，月增5.8%，年增3.2%，主因塑膠製品客戶回補庫存力道增加，致接單成長；以接自美國增0.3億美元較多。至於化學品接單15.8億美元，月增5.1%，年增0.2%，主因產業用化學品接單持續成長，惟受藥品上年同月比較基數較高影響，抵銷部分增幅。