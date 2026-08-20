為何7月外銷訂單表現驚艷？經濟部指「這2項」AI產品拉貨超乎預期

經濟部20日發布7月外銷訂單金額達979.4億美元，創歷年單月新高，年增61.9%，呈連續18個月正成長走勢，表現優於預期。我單月外銷訂單距千億美元僅一步之遙，經濟部預判，9月單月接單最有機率破千億美元。

經濟部統計處長黃偉傑表示，7月外銷訂單之所以表現優於預期，主因是伺服器及散熱模組訂單拉貨非常高。前者歸在資訊通信產品，後者則歸類在其他貨品，但兩者都是AI供應鏈。

黃偉傑表示，今年下半年AI供應鏈訂單展望佳，進入歐美年終聖誕節消費旺季，加上全球主要預測機構近期上修全年經濟成長率，景氣轉佳，消費性電子產品及傳統貨品訂單也會增加，因此對下半年訂單樂觀看待。經濟部預估8月訂單再攀升至970至990億美元，年增高達61.4%至64.8%。

媒體詢問下半年接單是否有望月月破千億美元？黃偉傑分析，因為9月是歷年下半年接單最旺季節，主因是有消費新品的拉貨潮，他預判9月單月接單最有機率破千億美元。

外界預測今年全年我國外銷訂單金額有望破兆美元，黃偉傑說，以目前AI供應鏈訂單趨勢，全年接單破兆美元機率會愈來愈高，「這個月比上個月高」。

展望未來，經濟部表示，地緣政治及貿易政策持續影響全球經貿步調，惟全球經濟展現韌性，在AI及新興科技應用熱度延續下，各國建置AI基礎建設，雲端業者擴大資本支出，加上我國半導體先進製程及伺服器供應鏈位居全球核心地位，均有助我國外銷接單穩步成長。

經濟部統計指出，7月資訊通信產品接單332.7億美元，創歷年單月第3高、歷年同月新高，月減2.6%，年增89.5%，受惠AI及雲端服務等需求維持高檔，帶動伺服器、網通產品接單暢旺。黃偉傑說明，7月資訊通信產品呈月減，主因是筆電拉貨減少。

7月電子產品接單413.2億美元，創歷年單月、同月新高，年增71.7%，主因人工智慧、高效能運算等需求不墜，帶動記憶體、晶片通路、IC製造等接單增加。