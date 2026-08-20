7月外銷訂單979億美元再刷新高 9月有機會攻克單月1千億大關

經濟部統計7月外銷訂單達979.4億美元，再創歷年單月新高，經濟部並看好9月的外銷訂單有機會突破千億美元大關。7月外銷訂單表現優於預期，仍是歸因AI、高效能運算及為雲端服務等需求快速攀升而帶動，年增率達61.9％。

累計今年1至7月，外銷訂單規模達6020.3億美元，刷新歷年同期紀錄，年增52.2％，經濟部統計處長黃偉傑表示，現在看起來，全年訂單突破1兆美元大關的機會，較上月更樂觀。

主要接單貨品表現，8月資訊通信產品接單金額332.7億美元，歷年單月第三高，年增89.5％；電子產品413.2億美元，則是刷新歷年單月最高，年增71.7％，均是受惠於AI應用加速擴展，推動相關科技產品接單暢旺。

黃偉傑分析7月外銷訂單表現優於預期的兩大原因，一是伺服器接單表現超出預期，二是AI供應鏈散熱產品與散熱模組接單大增，由於這些散熱產品在訂單分類中歸於「其餘貨品」，因此「其餘貨品」類別7月表現奇佳，接近歷年新高，因此，AI伺服器及相關供應鏈的表現是7月訂單超出預測的主要動能。

經濟部預估8月外銷訂單金額為970～990億美元，年增61.4％～64.8％，觀察7月、8月外銷訂單規模步步向千億美元大關逼近，又逢年底旺季，未來到年底外銷訂單是否可能月月上千億美元？黃偉傑表示，若外銷訂單有機會出現1000億美元，最高機率可能落在9月。

經濟部指出，9月通常是下半年歷史曲線的相對高點，同時有手機新品上市前的拉貨力道，又7月AI伺服器與AI供應鏈表現優於預期，加上8月接近消費性電子旺季，因此目前看法較前次樂觀。