快訊

量能創1個月新低…台股成交量不到8000億 外資轉買超37.82億元

34歲瞞夫下海！人妻AV女優自爆婚姻危機 結局跌破眼鏡「不入行早離婚」

中油三接95.4公頃開發許可遭撤銷 最高行逆轉判內政部處分違法確定

聽新聞
0:00 / 0:00

7月外銷訂單979億美元再刷新高 9月有機會攻克單月1千億大關

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部表示，AI伺服器及相關供應鏈的表現是7月訂單超出預測的主要動能。聯合報系資料照
經濟部表示，AI伺服器及相關供應鏈的表現是7月訂單超出預測的主要動能。聯合報系資料照

經濟部統計7月外銷訂單達979.4億美元，再創歷年單月新高，經濟部並看好9月的外銷訂單有機會突破千億美元大關。7月外銷訂單表現優於預期，仍是歸因AI、高效能運算及為雲端服務等需求快速攀升而帶動，年增率達61.9％。

累計今年1至7月，外銷訂單規模達6020.3億美元，刷新歷年同期紀錄，年增52.2％，經濟部統計處長黃偉傑表示，現在看起來，全年訂單突破1兆美元大關的機會，較上月更樂觀。

主要接單貨品表現，8月資訊通信產品接單金額332.7億美元，歷年單月第三高，年增89.5％；電子產品413.2億美元，則是刷新歷年單月最高，年增71.7％，均是受惠於AI應用加速擴展，推動相關科技產品接單暢旺。

黃偉傑分析7月外銷訂單表現優於預期的兩大原因，一是伺服器接單表現超出預期，二是AI供應鏈散熱產品與散熱模組接單大增，由於這些散熱產品在訂單分類中歸於「其餘貨品」，因此「其餘貨品」類別7月表現奇佳，接近歷年新高，因此，AI伺服器及相關供應鏈的表現是7月訂單超出預測的主要動能。

經濟部預估8月外銷訂單金額為970～990億美元，年增61.4％～64.8％，觀察7月、8月外銷訂單規模步步向千億美元大關逼近，又逢年底旺季，未來到年底外銷訂單是否可能月月上千億美元？黃偉傑表示，若外銷訂單有機會出現1000億美元，最高機率可能落在9月。

經濟部指出，9月通常是下半年歷史曲線的相對高點，同時有手機新品上市前的拉貨力道，又7月AI伺服器與AI供應鏈表現優於預期，加上8月接近消費性電子旺季，因此目前看法較前次樂觀。

外銷訂單 經濟部 雲端服務

延伸閱讀

7月外銷訂單979億美元再創紀錄！這項產品意外拉高成績 股民絕不陌生

7月外銷訂單979.4億美元創新高 年增61.9%連18紅

AI效應！國銀外幣放款衝高 全年拚新增5,000億

奇鋐飆漲停！00406A重倉5.13%單日漲逾2% 展現主動選股爆發力

相關新聞

7月外銷訂單979億美元再刷新高 9月有機會攻克單月1千億大關

經濟部統計7月外銷訂單達979.4億美元，再創歷年單月新高，經濟部並看好9月的外銷訂單有機會突破千億美元大關。7月外銷訂單表現優於預期，仍是歸因AI、高效能運算及為雲端服務等需求快速攀升而帶動，年增率達61.9％。

為何普發現金這麼有吸引力？連賢明說了大實話

政府普發現金政策再掀議論。中經院院長連賢明指出，普發現金政策訊息簡單、民眾感受直接；相較之下，社會保險、教育或少子化這類政策較難在短期內轉化出具體政績，因此不被青睞，這就是現實的狀況，也是做公共政策最困難的地方。

7月外銷訂單979億美元再創紀錄！這項產品意外拉高成績 股民絕不陌生

經濟部發布7月外銷訂單達979億美元，再創歷年單月新高，單單1個月的業績逼近千億元大關，表現優於預期，年增率61.9％。累計今年1至7月，外銷訂單金額6020.3億美元，改寫歷年同期紀錄，年增52.2％。

穩電價！經長：擬爭取追加預算撥補台電「這數字」

經濟部長龔明鑫20日受訪表示，現在行政院對追加預算做最後考量，因為中東戰事中油及台電吸收成本，為使物價穩定，經濟部爭取中油台電撥補，但現希望精算到戰事何時可以平息為止所增加成本。外界詢問以台電天然氣價上漲，推估到今年底發電成本增1,200億元，龔明鑫直言，「應該不會超過那個數字」。

普發一萬何時發放？國庫署估至少需要5個月準備時間

普發現金1萬元何時發放受到關注，財政部國庫署長陳柏誠20日表示，這次普發現金納入總預算編列，必須待立法院審查通過、總統公布後才能執行，因此實際發放時程仍須尊重立法院預算審查進度。但考慮到這次因納入財政預算，無法排除預算法及政府採購法，因此整體作業時程至少需要五個月，是否能在農曆年前發放，無法明確承諾。

普發1萬恐推升通膨？高仙桂：影響小、CPI 關鍵仍看油氣價格

根據主計總處公布的CPI數據，已連續3個月突破2%通膨警戒線，政府仍規劃明年普發1萬元現金，外界質疑是否會進一步刺激通膨，國發會副主委高仙桂表示，後續CPI走勢最重要仍要觀察國際油價及天然氣價格變化，至於普發現金帶動民間消費支出增加，對CPI的影響「應該蠻小的」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。