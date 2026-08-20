TTA進駐北士科 卓榮泰請國科會立案與北市府溝通

台灣科技新創基地（TTA）總部位於台北小巨蛋，8年來已培育1190家新創。民進黨立委吳思瑤認為，目前TTA空間已達飽和，盼找更具發展性的場域，北士科是好選項。行政院長卓榮泰今天表示，請國科會立案研議成立TTA新據點，並持續與台北市政府溝通。

卓榮泰下午參訪台灣科技新創基地（TTA），國科會副主委蘇振綱、民進黨立委吳思瑤及民進黨台北市長參選人沈伯洋等人陪同。

吳思瑤致詞談及，TTA愈來愈壯大，進駐團隊愈來愈多，現有空間已不敷使用，雖然向小巨蛋承租更多空間，但已趨於飽和。此外，國科會每次展延合約，都要與台北市政府磋商。她希望為TTA找一個更有競爭力的場域，過去已倡議讓TTA進入北士科，現在輝達進駐，北士科前景可期。

卓榮泰致詞表示，若能在北部地區、尤其台北，設立規模更大、內容更充足、發展更具潛力的TTA，是非常正面的思考。政府規劃六大區域產業及生活圈，其中，北北基為首都圈黃金廊帶，著重科技創新、綠色智慧走廊等。他希望在台灣既有的半導體、資通訊及製造業優勢上，讓TTA在首都圈黃金廊帶發揮最大效益。

卓榮泰表示，各界有相當大的期待，立委也提出相關需求，北士科的確是未來快速發展的地方，因此正式請國科會立案研究，研議未來成立新的TTA據點，並與相關部會及台北市政府持續溝通協調。

卓榮泰指出，行政院通過明年度中央政府總預算案，其中，編列新台幣2292億元推動科技發展計畫，年成長12.7%，AI新十大建設編列406億元。他說，AI新十大建設最終目標是打造全民智慧生活圈，讓民眾到每個地方都能享有AI及科技服務，也要促進百工百業智慧應用，讓各行各業導入AI。

他進一步說，除了AI，量子、矽光子及無人載具等也是政府重要工作，為發展這些關鍵技術，台灣在硬體製造已具領先地位，未來將有軟體登峰計畫，讓AI新十大建設穩定推動。

談及新創產業，卓榮泰表示，目前全國新創企業已超過1萬家，早期面臨資金、技術研發及通路等困難，如今金管會、國科會已提供協助，經濟部也將在海外設立更多台灣館，協助新創展示產品，從資金、技術研發到通路提供完整支持。

卓榮泰指出，已研擬「中小微企業轉型升級發展條例」草案，未來8年內增加投入1000億元預算，並與產業創新條例相輔相成，對象納入傳統市場、商圈、夜市、農企、觀光產業及新創產業等，訂定「微型健身、小型壯大、中型升級、新創拔尖」4大目標。他也說，新創產業可在醫療、社會企業、金融、資訊、行銷，甚至軍工等領域發揮作用，為國家帶來相當大的助益。

沈伯洋致詞時說，國家有國科會，都市也應該有城市智庫，例如首爾有首爾研究院，台北也應有台北研究院。而TTA匯聚民間新創，若能在北士科將國家級、城市級智庫及TTA等3者結合，未來在招商、人才培育及海外人才回流等方面，都將更為便利。