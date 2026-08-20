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國發會東京基地擴大啟用 助新創赴日落地

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國發會主委葉俊顯宣布Startup Island TAIWAN東京基地擴大營運。圖／國發會提供
國發會主委葉俊顯宣布Startup Island TAIWAN東京基地擴大營運。圖／國發會提供

台灣新創持續進軍日本。國發會20日宣布，Startup Island TAIWAN東京基地擴大營運，正式啟用位於東京都港區芝大門的新址，空間規模較原基地擴增兩倍，辦公席位增至三倍，盼持續深化台日新創合作、強化台灣新創海外商拓量能。

國發會主委葉俊顯表示，東京基地成立初衷，不只是提供台灣團隊海外辦公空間，更希望成為串聯日本產業、資本與創新生態系的重要樞紐。經過兩年營運，台日新創交流及合作需求持續增加，原有基地服務量能逐漸飽和，因此進一步擴大空間與資源投入。

葉俊顯指出，希望台灣新創從第一次赴日接觸市場，到驗證、企業合作、設立據點，甚至進一步規模化發展，都能透過東京基地取得更完整支援。

新基地位於東京商業核心之一的港區芝大門，空間規模由原先約50坪擴增兩倍；辦公席位由15席提升至三倍，活動容納人數也由30人增加逾三倍，會議室則由一間增至三間，並新增多間電話亭、茶水間、活動交流及會客區。

國發會表示，新基地擴大後，可同時支援日常辦公、閉門商務洽談、產業交流及大型活動，希望把不同類型的商務需求集中在同一個聚落空間中，進一步放大台日新創交流量能。

國發會指出，深耕日本市場，「信任」與「長期夥伴關係」是不可或缺的關鍵，東京基地是一個真正能把市場資訊、企業需求、政府資源、資本與專業服務「帶到彼此前面」的合作平台，可持續為台灣新創提供商業媒合、企業合作與落地支援。

東京基地後續將肩負兩大任務，國發會說明，一方面協助更多台灣團隊從首次拜訪日本市場，一路走到真正落地與成長；另一方面，也希望讓更多日本新創與企業透過東京基地認識台灣、進入台灣市場。

此次新基地啟用，包括東京都、京都市、神戶市、福岡縣、日本貿易振興機構（JETRO）、三菱地所金融基地FINOLab等日本在地代表，以及中華電信、中華開發、AAMA及赴日發展的新創、創投與加速器等超過百位貴賓出席。

國發會表示，台灣與日本在技術及產業結構上高度互補，未來將透過東京基地長期經營，持續累積雙方信任及合作成果，進一步擴大台日創新生態系。

國發會 東京 葉俊顯

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