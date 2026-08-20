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國發會東京基地擴大營運 助攻台日合作拓展創新生態系

中央社／ 台北20日電

國家發展委員會主委葉俊顯今天宣布Startup Island TAIWAN東京基地擴大營運，位於東京都港區芝大門的新基地正式啟用，協助台灣團隊於日本市場落地，同時深化合作，擴大台日創新生態系。

葉俊顯致詞時提到，東京基地成立初衷不只是為台灣團隊提供海外辦公空間，更希望串聯日本產業、資本與創新生態系，經過兩年營運，台日新創交流與合作需求持續增加，原有基地服務量能逐漸飽和，因而擴大空間與資源投入，希望讓更多台灣團隊從首次赴日接觸市場，到後續驗證、合作、設立據點甚至規模化發展，都能獲得更完整支持。

國發會說明，此次啟用的Startup Island TAIWAN東京新基地位於東京港區芝大門，空間規模由原先約50坪明顯擴增，可容納更多赴日新創使用，且辦公席位由15席提升至3倍，活動容納人數從30人增加逾3倍，會議室由1間增至3間，並新增多間電話亭，以及茶水間、活動交流與會客區等空間。

國發會指出，東京基地接下來將肩負兩項任務，一是協助更多台灣團隊在日本從「第一次拜訪」一路走到落地與成長；二是讓更多日本新創與企業透過東京基地認識台灣、進入台灣市場。

國發會表示，台灣與日本在技術與產業結構高度互補，未來將透過長期經營，共同擴大台日創新生態系。

國發會 東京 台日

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