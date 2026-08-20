為何普發現金這麼有吸引力？連賢明說了大實話

政府普發現金政策再掀議論。中經院院長連賢明指出，普發現金政策訊息簡單、民眾感受直接；相較之下，社會保險、教育或少子化這類政策較難在短期內轉化出具體政績，因此不被青睞，這就是現實的狀況，也是做公共政策最困難的地方。

連賢明表示，若政府有一筆額外財源，與其短期內全數花掉，不如考慮放進社會保險體系，例如勞保、健保等，不僅政治爭議可能較小，也能產生較長期效果。

除了社會保險，教育與醫療也都是值得投入的領域。連賢明指出，目前醫療體系面臨護理人力不足、醫療給付偏低等問題，高等教育則正在承受少子化衝擊，這些問題若能提前處理，長期成本反而可能更低。

連賢明提醒，少子化影響並非一夕發生，而是人口「流量變存量」的過程。20年前出生人口開始下降時，衝擊尚未立即顯現，但20年後進入勞動市場的人數減少，如今企業已明顯感受到缺工，年輕工作者選擇增加，企業若不調薪，也更難找到人。

高等教育同樣將面臨挑戰。連賢明估計，未來可能有三、四十所大學面臨退場，雖然可以透過擴大招收外籍學生來補足本地生源，但這將進一步牽動台灣移民政策；若大學陸續退場，不只要處理後續的土地、校舍等資產問題，高達六、七千名具博士學歷的教師們如何安置，也是政府必須面對的問題。

連賢明指出，普發現金並非毫無效果，但若要發放，可考慮對低收入戶提供更多支持，因為弱勢族群生活壓力較大，也較難分享到AI產業成長紅利。

但他也坦言，政府與地方首長都有施政績效壓力，往往傾向將資源投入短期內「看得到政績」的項目，普發現金最大的政治吸引力，就在於每個人都拿得到，政策訊息簡單、民眾感受直接；相較之下，社會保險、教育或少子化政策雖具長期效益，卻較難在短期內轉化為具體政績。

如何在政治現實與長期發展之間取得平衡，是財政資源配置的一大難題。連賢明呼籲，政府至少應在短期政策之外，保留部分資源投入長期結構問題，避免等到人口、教育與社會保險壓力全面浮現後，才付出更高代價。