AI產品拉動！7月外銷訂單979億美元創高、年增61.9%優於預期

AI供應鏈帶動外銷訂單成長！經濟部20日發布7月外銷訂單金額達979.4億美元，創歷年單月新高，年增61.9%，表現優於預期。經濟部統計處長黃偉傑表示，主因是伺服器及散熱模組訂單，拉貨非常高，超乎預期所致。

黃偉傑表示，下半年AI供應鏈訂單展望佳，加上歐美年終聖誕節旺季，消費性電子產品及傳統貨品訂單也會增加，因此對下半年訂單樂觀看待。

經濟部預估8月訂單再攀升至970至990億美元，年增高達61.4%至64.8%。黃偉傑並分析，因為9月是歷年下半年接單最旺季節，主因是有消費新品的拉貨潮，他預判9月單月接單最有機率破千億美元。

外界預測今年全年我國外銷訂單金額有望破兆美元，黃偉傑說，以目前AI供應鏈訂單趨勢，全年接單破兆美元機率，會愈來愈高，「這個月比上個月高」。

展望未來，經濟部表示，地緣政治及貿易政策持續影響全球經貿步調，惟全球經濟展現韌性，在AI及新興科技應用熱度延續下，各國建置AI基礎建設，雲端業者擴大資本支出，加上我國半導體先進製程及伺服器供應鏈位居全球核心地位，均有助我國外銷接單穩步成長。