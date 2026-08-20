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7月外銷訂單979億美元再創紀錄！這項產品意外拉高成績 股民絕不陌生
經濟部發布7月外銷訂單達979億美元，再創歷年單月新高，單單1個月的業績逼近千億元大關，表現優於預期，年增率61.9％。累計今年1至7月，外銷訂單金額6020.3億美元，改寫歷年同期紀錄，年增52.2％。
經濟部同時預估8月外銷訂單金額為970～990億美元，向單月千億美元的規模挺進，接單比7月更加強勁，年增61.4％～64.8％，且若手機接單表現很好的話，很有可能9月外銷訂單就會出現「1000億美元」。
經濟部指出，7月表現優於預期有兩大原因，一是伺服器接單表現高於預期，另一則是意想不到的「其他貨品」類別，屬於AI供應鏈的「散熱模組」，這次把其他貨品類的訂單金額拉得很高。
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