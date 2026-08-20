7月外銷訂單979億美元再創紀錄！這項產品意外拉高成績 股民絕不陌生

經濟部長龔明鑫20日受訪表示，現在行政院對追加預算做最後考量，因為中東戰事中油及台電吸收成本，為使物價穩定，經濟部爭取中油台電撥補，但現希望精算到戰事何時可以平息為止所增加成本。外界詢問以台電天然氣價上漲，推估到今年底發電成本增1,200億元，龔明鑫直言，「應該不會超過那個數字」。

2026-08-20 15:50