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7月外銷訂單979.4億美元創新高 年增61.9%連18紅
人工智慧（AI）需求強勁，經濟部今天公布7月外銷訂單為979.4億美元，創歷年單月新高，年增61.9%，連18紅。
累計今年前7月外銷訂單為6020.3億美元，寫下歷年同期新高，年增52.5%。
按貨品別觀察，受惠AI浪潮帶動新興科技應用商機持續熱絡，帶動資訊通信及電子產品訂單成長，7月接單分別年增89.5%、71.7%；光學器材則因面板拉貨動能疲弱，惟光學檢測及量測設備受惠AI訂單續增，7月接單年減10.6%。
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