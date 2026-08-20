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穩電價！經長：擬爭取追加預算撥補台電「這數字」
經濟部長龔明鑫20日受訪表示，現在行政院對追加預算做最後考量，因為中東戰事中油及台電吸收成本，為使物價穩定，經濟部爭取中油台電撥補，但現希望精算到戰事何時可以平息為止所增加成本。外界詢問以台電天然氣價上漲，推估到今年底發電成本增1,200億元，龔明鑫直言，「應該不會超過那個數字」。
龔明鑫表示，現在因為中東戰事呈現僵局，油氣價格仍在高檔，現在主計總處也在精算，希望能精算到戰事可以平息之前的成本；但他也說，應該也會很快定案。
他表示，政府政策上要照顧民生、穩定物價，中油台電要多多擔待，並且吸收成本。台電估算，中油在5月接連多次調漲氣價之後，推估今年全年天然氣成本將增加逾1,200億元。龔明鑫說，「應該不會超過那個數字」。
另據了解，台電爭取1,200億元撥補，中油預估爭取千億元撥補。經濟部合計爭取2,200億元撥補。
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