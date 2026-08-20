普發一萬何時發放？國庫署估至少需要5個月準備時間

普發現金1萬元何時發放受到關注，財政部國庫署長陳柏誠20日表示，這次普發現金納入總預算編列，必須待立法院審查通過、總統公布後才能執行，因此實際發放時程仍須尊重立法院預算審查進度。但考慮到這次因納入財政預算，無法排除預算法及政府採購法，因此整體作業時程至少需要五個月，是否能在農曆年前發放，無法明確承諾。

財政部過去曾透過特別條例辦理多次普發現金，陳柏誠解釋，若是以特別條例排除預算法及政府採購法，依過去規劃，整體發放時程大約可縮短2個月；若依正常程序辦理，至少需要5個月，但這次無法直接以預算通過後3、5個月作為發放承諾，實際時程仍存在許多變數。

對於是否能透過提前作業縮短時間，陳柏誠表示，部分工作可以預先準備，但像是包括相關廠商重新招標等作業，客服廠商、發放系統廠商及媒宣等，都涉及重新招標，這類只要涉及廠商招標，仍須依規定辦理。

陳柏誠強調，目前會積極預先籌劃相關工作，設法提前準備、壓縮作業時間，但由於實際變數仍多，無法對外確認立法院通過後幾個月內即可完成發放，因此，現階段仍應以尊重立法院預算審查進度為原則，實際發放時程有待後續確定。