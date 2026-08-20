普發1萬恐推升通膨？高仙桂：影響小、CPI 關鍵仍看油氣價格

根據主計總處公布的CPI數據，已連續3個月突破2%通膨警戒線，政府仍規劃明年普發1萬元現金，外界質疑是否會進一步刺激通膨，國發會副主委高仙桂表示，後續CPI走勢最重要仍要觀察國際油價及天然氣價格變化，至於普發現金帶動民間消費支出增加，對CPI的影響「應該蠻小的」。

高仙桂指出，目前CPI連續3個月超過2%，主要與去年油料費基期偏低有關，今年受到中東戰事影響，原油價格走高，使油料費年增幅度明顯增加；此外，外食價格也受到基本工資、薪資調升等因素影響而有所上漲。

主計總處日前公布7月CPI年增2.54%，雖較6月2.59%略為回落，但已連續第3個月高於2%警戒線。

她表示，展望後續物價走勢，仍須視中東情勢及國際能源價格變化而定，尤其油價、天然氣價格對CPI的影響相對較大。至於明年普發每人1萬元現金，高仙桂認為，雖然民眾拿到現金後可能增加消費，帶動民間消費支出成長，但考量金額及整體經濟規模，對CPI的帶動效果應該相當有限，不會成為推升通膨的主要因素。