繼林伯豐支持1萬元普發現金後 許舒博建議發「消費券」更能創造效益

賴清德總統近日宣布將普發1萬元現金給全民之後，三三會理事長林伯豐日前已表態支持賴總統這項宣示，全國商業總會理事長許舒博20日也表態，商總支持政府將經濟成長成果與全民共享，但是他主張，相較於直接發放現金，商總主張採取「消費券」形式，更能發揮普發政策效益。

許舒博表示，受惠於AI及高科技產業發展，我國經濟成長表現持續上修，可望再創新高。本會支持政府將經濟成長成果與全民共享，讓社會各界均能分享AI及整體經濟發展所帶來的紅利。

他表示，商總代表百工百業，在整體經濟表現亮眼之際，更應關注經濟成長成果能否廣泛擴及不同產業。當前經濟成長動能主要集中於AI、半導體及資通訊等高科技產業，廣大中小微企業、傳統產業及基層民眾，對經濟成長的實際感受仍存在一定落差。如何透過政策引導，讓經濟成長成果進一步轉化為民間消費與內需動能，使百工百業均能受惠，是政府推動相關政策時應予重視的課題。

針對政府規劃普發每人1萬元，許舒博進一步表示，相較於直接發放現金，商總主張採取「消費券」形式，更能發揮普發政策效益。現金發到民眾手上，部分可能直接存進銀行，未必會拿出來消費；錢如果發下去最後都存起來，沒有進入消費市場，就無法帶動買氣，政府花了這筆錢，對內需的乘數效果也就有限。

相較之下，消費券透過設定使用期限，可以讓這筆錢真正進入市場，從民眾消費、商家營收，到企業進貨及相關產業，一層一層帶動經濟活動，提升市場流動性，並直接挹注零售、餐飲、觀光、服務業及廣大中小微企業，讓政府投入同樣的政策資源，發揮更大的經濟效益。

許舒博強調，普發的目的除了讓全民共享經濟成長及AI發展紅利，更重要的是讓這筆資源能夠「動起來、用出去」，實際帶動消費、活絡內需。期盼政府在推動相關政策時，能兼顧全民共享、擴大內需及支持中小微企業走出經營困境，讓政策資源不僅惠及全民，更能實際回流消費市場、帶動百工百業，將一次性的政策支出轉化為支持內需產業及整體經濟持續發展的實質動能。