快訊

被控離家12年搶亡母遺產 徐懷鈺反擊：在關係中受盡委屈

印尼又爆規模5.7地震！深度僅10公里 5天前才釀73人死900多傷

2026平日國旅補助開跑！申請資格、使用方式、規則一次搞懂

聽新聞
0:00 / 0:00

普發現金1萬元何時可以拿到？財長給出答案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
財政部長莊翠雲。聯合報系資料照
財政部長莊翠雲。聯合報系資料照

行政院20日通過2027年度中央政府總預算，其中針對普發1萬編列在這次的總預算案中，不過此次特別的是有別以往不是採用特別預算而是用一般預算，對此，主計長陳淑姿說，發放現金有3前提，第一，沒有增加債務；第二，社福津貼及重大基礎建設都有妥適安排；第三，此次發放現金，連移用前年度歲計賸餘都沒有。必須要符合這幾個條件，在確保財政紀律下才會發放。

明年度中央政府總預算編列，歲出3.9兆餘元、歲入3.9兆餘元，雙雙創下歷史新高。其中，2027年度總預算相比2026年度，增加8,916億，社福預算、國防經費與地方補助皆破兆元；另外，增列普發萬元現金2,357億，「台灣人口對策新戰略-家庭支持篇」新增1,965億，國防預算也增加1,305億。

其中，普發現金也成為大家關注焦點，財政部長莊翠雲表示，2,357億是編入到2027年度的中央政府總預算中，根據預算法規定，院會通過後就會把總預算案送到立法院審議，後續要看立法院是不是能依照預算法規定在期限內完成審查，讓民眾可以早日領到AI紅利。只要待立法院三讀通過明年度總預算後，會儘速規劃後續時程。

不過外界也質疑賴總統表示此次紅利共享要照顧平均數以下的人民，為何沒有制定排富機制？莊翠雲表示，普發現金1萬是AI紅利全民共享，「因為是全民共享，就沒有另訂排富，也和上兩次普發現金是一樣的情形」。

此外這次普發現金既然是利用稅計賸餘發放，那這樣是否有疑慮將錢發出去，未來是否還有餘裕因應重大突發事件？主總公務預算處長許永議說，目前還剩857億還沒運用；若未來碰上疫情等突發狀況，是否還有辦法因應？許說，我國預算有彈性，可以視情況辦理追加或特別預算，整個舉借的額度就依照公債法和財政紀律法辦理。

普發現金 財長 預算

延伸閱讀

藍稱普發2萬不舉債 綠：非菜市場喊價勿違反預算法

影／普發1萬挨酸「買總預算過路費」 陳其邁：對預算制度欠缺了解

明年總預算歲入歲出破3.9兆創新高！國防社福地方補助皆破兆

談普發1萬 卓榮泰：全民共享AI紅利不增債務規模

相關新聞

科技員工利多！明年起 員工獎酬股票緩課由500萬元上限提高至千萬元

立法院今（20）日朝野協商《產業創新條例修正草案》，因國內經濟成長，股市環境已大不同，針對現行員工獎酬股票緩課稅500萬元上限，朝野通過提高至1000萬元，並且自2027年1月1日實施。全案待立法院三讀。

勞動部助攻創業青年 貸款額度最高200萬元、至少2年利息補貼

勞動部勞動力發展署為幫助青年創業，提供最高貸款額度200萬元，並提供至少2年利息補貼，創業過程中也提供免費創業諮詢輔導及創業研習課程等，至今已協助451人次青年獲得貸款，1萬991人次參與創業課程，並提供1,485人次創業諮詢輔導。

中元中秋及開學…食用油需求增！經部已協調上游增產 、穩定市場供需

中元節、中秋節接連到來及新學期開學，用油需求進入高峰。受到中聯問題油影響，經濟部自7月起，即多次邀集相關單位召開跨部會交流會議，掌握產業受影響情形，同時針對衍生之沙拉油供給缺口，積極協調供需兩端，已協助媒合大統益（1232）提供餐飲、罐頭、糕餅餡料等數家業者之需求，也透過台糖專案供應43家校園團膳業者每日所需534桶沙拉油，維持沙拉油市場供應穩定。

兆基事件衝擊租屋市場 高雄租賃公會：單一個案不能否定整個產業

「兆基事件」延燒，不少響應政府社宅包租代管政策的房東、房客擔心租金遭挪用、押金取不回，甚至房屋修繕及居住服務中斷。高雄市租賃住宅服務商業同業公會表示，若主管機關依法啟動案件轉銜，公會將整合高雄合法租賃住宅服務業者量能，協助房東、房客維持居住服務不中斷。

普發現金1萬元何時可以拿到？財長給出答案

行政院20日通過2027年度中央政府總預算，其中針對普發1萬編列在這次的總預算案中，不過此次特別的是有別以往不是採用特別預算而是用一般預算，對此，主計長陳淑姿說，發放現金有3前提，第一，沒有增加債務；第二，社福津貼及重大基礎建設都有妥適安排；第三，此次發放現金，連移用前年度歲計賸餘都沒有。必須要符合這幾個條件，在確保財政紀律下才會發放。

白話財經EP193｜股市震盪 美債殖利率飆高影響 台股9月仍有6%上漲空間？

七月底之前台股大盤指數一度大跌5千點，跌破4萬點，好不容易回神，但近來再度高點震盪，那麼台股能否再重新回到48,000的最高點？有哪些挑戰？在這段大盤高點震盪的期間，投資人在操盤的時候，有哪些重要的原則，才能穩妥的操盤？此外，手上資金有限的民眾或者是小資族，如果這個時候還想切入台股投資的話，該如何布局？本集特別邀請兆豐投顧董事長留政鈺為聽眾朋友們作精采的剖析。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。