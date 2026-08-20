普發現金1萬元何時可以拿到？財長給出答案

行政院20日通過2027年度中央政府總預算，其中針對普發1萬編列在這次的總預算案中，不過此次特別的是有別以往不是採用特別預算而是用一般預算，對此，主計長陳淑姿說，發放現金有3前提，第一，沒有增加債務；第二，社福津貼及重大基礎建設都有妥適安排；第三，此次發放現金，連移用前年度歲計賸餘都沒有。必須要符合這幾個條件，在確保財政紀律下才會發放。

明年度中央政府總預算編列，歲出3.9兆餘元、歲入3.9兆餘元，雙雙創下歷史新高。其中，2027年度總預算相比2026年度，增加8,916億，社福預算、國防經費與地方補助皆破兆元；另外，增列普發萬元現金2,357億，「台灣人口對策新戰略-家庭支持篇」新增1,965億，國防預算也增加1,305億。

其中，普發現金也成為大家關注焦點，財政部長莊翠雲表示，2,357億是編入到2027年度的中央政府總預算中，根據預算法規定，院會通過後就會把總預算案送到立法院審議，後續要看立法院是不是能依照預算法規定在期限內完成審查，讓民眾可以早日領到AI紅利。只要待立法院三讀通過明年度總預算後，會儘速規劃後續時程。

不過外界也質疑賴總統表示此次紅利共享要照顧平均數以下的人民，為何沒有制定排富機制？莊翠雲表示，普發現金1萬是AI紅利全民共享，「因為是全民共享，就沒有另訂排富，也和上兩次普發現金是一樣的情形」。

此外這次普發現金既然是利用稅計賸餘發放，那這樣是否有疑慮將錢發出去，未來是否還有餘裕因應重大突發事件？主總公務預算處長許永議說，目前還剩857億還沒運用；若未來碰上疫情等突發狀況，是否還有辦法因應？許說，我國預算有彈性，可以視情況辦理追加或特別預算，整個舉借的額度就依照公債法和財政紀律法辦理。