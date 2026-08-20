科技員工利多！明年起 員工獎酬股票緩課由500萬元上限提高至千萬元

立法院今（20）日朝野協商《產業創新條例修正草案》，因國內經濟成長，股市環境已大不同，針對現行員工獎酬股票緩課稅500萬元上限，朝野通過提高至1000萬元，並且自2027年1月1日實施。全案待立法院三讀。

產創條例第19-1條規定，企業員工於取得股票當年度或可處分日年度按時價計算，全年合計新台幣500萬元總額內之股票，得選擇免予計入當年度應課稅所得額課稅。最快自明年起，緩課提高1000萬元，經濟部希望提供業者留才誘因。

立法院經濟委員會今日舉行朝野黨團協商「產業創新條例修正草案」，經一小時協商，召委邱志偉宣布，第19-1、第23-1、23-2及第72條照協商內容通過。其中，第19-1是自2027年1月1日實施，其餘都是自總統府公布法案後實施。

經濟部次長何晉滄在朝野協商時表示，第19-1留才租稅優惠，因國內經濟成長，股價大幅攀升，理應適度調高，同時參考周邊國家，因此緩課上限建議提高至1000萬元。這也是經濟部和財政部共識。至於其他內容則不增訂。

針對第23-1及23-2涉及投資新創事業相關優惠，經濟部及財政部同意，新創事業定義由五年拉長至八年，以與國科會、國發基金定義同步。針對23-1有限合夥投資新創門檻要件，何晉滄表示，新創初期還在發展階段，第3至5年實質投資新創的比例配合下修10%、20%、30%，第六年出資額達40%。

至於部分立委提案第10條企業併購新創可享抵減，並且提高抵減率，經濟部和財政部皆認為，產創條例第10條主要是鼓勵企業內部研發，併購是外來的研發，立法旨意不同，因此不同意。何晉滄表示，現在研議「中小微企業轉型發展條例」將有相關研議。